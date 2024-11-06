市政协召开提案集中交办会

昨日，2025年市政协提案集中交办会召开，总结2024年提案办理工作成效，部署2025年提案办理工作。 昨日，2025年市政协提案集中交办会召开，总结2024年提案办理工作成效，部署2025年提案办理工作。 会议通报了市政协十四届三次会议提案审查立案情况，承办单位代表、提案代表等进行了交流发言。 会议指出，要提高站位，深刻认识到办理提案是践行全过程人民民主的重要实践、服务高质量发展的重要抓手、检验干部作风的“试金石”，以更实举措、更强担当，扎实做好提案办理工作，让党委政府放心，让人民群众满意。要精准发力，围绕我市“十四五”发展目标任务，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等领域提案，落实2025年提案办理要求，实施全流程协商、数字化督办、双向评议机制，严把交办关、时效关、审核关，高标准、高质量、高效率完成提案办理任务，努力推动提案办理工作再上新台阶。要凝心聚力，实现委员“提得准”、部门“办得实”，及时向社会展示提案办理情况，着力构建提案工作高质量发展新格局。 市政协副主席张汉智参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)