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市政协召开提案集中交办会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 08:34
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　　昨日，2025年市政协提案集中交办会召开，总结2024年提案办理工作成效，部署2025年提案办理工作。

　　会议通报了市政协十四届三次会议提案审查立案情况，承办单位代表、提案代表等进行了交流发言。

　　会议指出，要提高站位，深刻认识到办理提案是践行全过程人民民主的重要实践、服务高质量发展的重要抓手、检验干部作风的“试金石”，以更实举措、更强担当，扎实做好提案办理工作，让党委政府放心，让人民群众满意。要精准发力，围绕我市“十四五”发展目标任务，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等领域提案，落实2025年提案办理要求，实施全流程协商、数字化督办、双向评议机制，严把交办关、时效关、审核关，高标准、高质量、高效率完成提案办理任务，努力推动提案办理工作再上新台阶。要凝心聚力，实现委员“提得准”、部门“办得实”，及时向社会展示提案办理情况，着力构建提案工作高质量发展新格局。

　　市政协副主席张汉智参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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