洛阳移动"总经理接待日"架起沟通"心"桥梁

3月20日，春分时节的洛阳移动金城寨街营业厅迎来了一场别开生面的服务对话。中国移动洛阳分公司党委书记、总经理王志龙携服务团队现身金城寨街营业厅，以“春分送暖”为主题开展“总经理接待日”活动，用真诚服务搭建起企业与用户的“连心桥”。

3月20日，春分时节的洛阳移动金城寨街营业厅迎来了一场别开生面的服务对话。中国移动洛阳分公司党委书记、总经理王志龙携服务团队现身金城寨街营业厅，以“春分送暖”为主题开展“总经理接待日”活动，用真诚服务搭建起企业与用户的“连心桥”。

上午9时许，金城寨街营业厅内春意盎然。王志龙总经理以“首席服务官”身份开启全天接待工作。面对络绎不绝的咨询客户，他始终保持着亲切的微笑，仔细聆听每位用户关于资费套餐、网络覆盖、智慧家庭等方面的诉求。一位老年用户反映宽带电视操作复杂，王总立即安排技术人员上门调试，并现场演示语音遥控功能；年轻用户咨询5G-A技术应用时，他结合洛阳文旅产业发展，生动讲解移动数智化解决方案。这种"一把手"直面用户的工作场景，成为当天营业厅最亮眼的风景。

“总经理不仅帮我算清了套餐账，还推荐了适合孩子网课的家庭组网方案。”带着孩子参加活动的李女士惊喜地发现，原本复杂的业务咨询在15分钟内就得到了专业解决方案。据统计，当天接待的18位客户均建立了专项服务档案，承诺48小时内闭环处理。

活动现场创新设置的“心意相投站”“春风守护站”吸引众多市民驻足。通过投沙包、emoji看图猜词语等趣味互动，客户在轻松氛围中深入了解移动爱家、5G-A尊享套餐等创新服务。这些精心设计的场景化服务，让通信技术褪去冰冷外壳，展现出温暖的人文关怀。

在服务间隙，王志龙带领管理团队开展“服务现场办公会”，对营业厅服务动线进行全流程“体检”。从自助终端操作指引到爱心专席设置，从等候区WIFI覆盖到无障碍设施完善，逐项梳理出7项优化建议，要求各责任单位立行立改。这种“边服务、边改进”的工作模式，正是洛阳移动践行“客户为根、服务为本”理念的生动写照。

据悉，当天洛阳移动12个县区分公司同步开展接待日活动，累计接待客户100余人次，收集有效建议82条。公司已建立"接诉即办"三级响应机制，将客户声音转化为服务升级的源动力。正如王志龙在活动总结时强调："我们要把每月的'总经理接待日'打造为'服务进化日'，让总经理接待成为倾听民声的传感器、检验服务的试金石、推动创新的孵化器。"

从"面对面"到"心连心"，洛阳移动正以"总经理接待日"为支点，撬动整体服务品质提升。随着"心级服务"品牌的持续深耕，这座千年古城的信息化生活图景，正在一次次真诚对话中描绘出更温暖的色彩。(朱小媛)