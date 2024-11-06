快处置快响应！洛阳强力监管维护文旅市场经营秩序

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，该局将围绕重点领域食品安全、特种设备安全、价格监管和消费者投诉举报处置强力监管，积极维护文旅市场经营秩序。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，该局将围绕重点领域食品安全、特种设备安全、价格监管和消费者投诉举报处置强力监管，积极维护文旅市场经营秩序。

强化食品安全监管，守护“舌尖上的安全”。以景区、酒店、特色美食街等重点区域为监管重心，对餐饮服务单位开展全面监督检查，严厉打击食品安全违法行为。同时，加大食品安全监督抽检力度，增加抽检频次和覆盖面，对抽检不合格的食品依法严肃处理，及时向社会公布抽检结果，确保让游客吃得放心、吃得安心。

强化特种设备安全保障，筑牢出行“防护网”。进一步加大景区、游乐场所特种设备安全监管。针对节日期间流动量大的特点，组织对重要活动场所、人员聚集场所及相关宾馆、饭店的锅炉、压力容器、电梯、起重机等设备进行全面摸底排查；对全市游乐园、公园、旅游景区内的大型游乐设施、旅游观光车辆及客运索道开展检查；对地铁线路特种设备安全运行情况进行督查，确保“设备不停转，监管不下线”。

营造公平有序的市场环境，维护节日市场经营秩序。加强价格监督检查，紧盯宾馆酒店、餐饮、停车收费等重点领域，统筹运用提醒告诫、政策指导、行政约谈等多种手段，强化监管前置和事前防范。对于严重违反价格法律法规、哄抬价格、价格欺诈的经营行为，从重从快查处。严厉打击缺斤短两不法行为，让游客“钱花得明白，玩得痛快”。

快处置快响应，全力化解消费纠纷。建立来洛游客投诉举报快速处置机制，节日期间对于来洛游客的投诉举报事项按照“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”的工作要求，第一时间联系诉求人、第一时间到场处置，确保来洛游客投诉事项当日接收、24小时内办结，举报事项当日接收、24小时内查办。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)