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王常获天书（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.20 08:00
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　　唐玄宗天宝年间，洛阳有个叫王常的人，生来一身侠气，最爱打抱不平，见到不平事就要拔剑讨公道；遇到饥寒交迫的百姓，宁可脱下自己的衣裳，让出自己的饭食，也毫不吝惜。

　　安史之乱爆发后，东都洛阳遭受空前浩劫，大诗人李白有诗曰：“俯视洛阳川，茫茫走胡兵。流血涂野草，豺狼尽冠缨。”王常一介布衣，虽心痛不已，却无力回天，只得暂时逃离家乡。

　　至德二载(公元757年)，王常游历终南山时突遇暴雨，遂躲进深山暂避。夜半时分，骤雨初歇，但见流云舒卷，月朗风恬。王常环顾苍茫山色，不禁长叹：“我立志平定天下祸乱，却无兵权可依仗，无封地可立足；欲救济天下饥寒，偏偏自己也是衣食不继。都说苍天护佑善人，如今看来都是虚言！”

　　王常话音未落，忽见云中降下一位神人，厉声问他：“你怎敢妄议天道？”王常握紧剑柄沉吟良久，方才回答：“此乃王某平生之志！敢问您是何方神圣？”神人抚须而笑：“我有秘术，能点石成金。虽不能助你平定战乱，却能稍解百姓饥寒。你可愿学？”王常心生狐疑：“这等仙术素来只闻其名，秦皇汉武求仙半世，终究贻笑后世……”

　　“糊涂！”神人打断他，“帝王自应治国安民，弃正道而求仙术当然要败。你一介布衣欲救苍生，此术正是渡世舟楫。”见王常犹豫不决，神人干脆将秘术原理道出，并从袖中抽出一卷天书告诉王常，黄白之道尽在书中。

　　王常连忙跪拜，接过书卷。神人郑重叮嘱：“此术只可用于济困，切莫骄奢！他日当择忠义之士相传——不可授予权贵，权贵不缺救世手段；不可传给僧道，僧道自有修行法门；更不可传给不义之辈，那些人心无苍生。珍重我术，珍重我言；如若不然，必遭天谴！” 王常再三叩首：“敢问尊神名号？”神人身影渐淡：“我乃此山山神。昔日有道人将天书藏于此山，今逢你这侠义之士，特来相赠。”说罢化作清风散去。王常苦读天书，终成炼金妙术，从此踏遍九州，以黄金赈济天下贫苦百姓。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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