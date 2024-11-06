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苏辙爱种洛阳花（诗词小说里的国色天香）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.20 07:57
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　　编者按

　　数日前，在隋唐城遗址植物园中，一朵洛阳红悄然绽放，今春牡丹的舞台就此拉开序幕。千百年来，牡丹不仅绽放在春风里，也绽放在无数文人墨客的诗词歌赋、小说故事里，那些开在字里行间的国色天香，历经千载色不衰，香不减。今春牡丹花季，让我们一边赏花，一边品鉴“诗词小说里的国色天香”。

　　今日春分，想起去年3月《三彩风》刊发的散文《春分栽牡丹》，作者杨枥用她儿时的经历阐释“春分栽牡丹，到老不开花”的俗语。许多爱牡丹的人想在自家种牡丹，不出家门便能欣赏国色芳华，宋代苏辙有同样爱好，为此没少下功夫。

　　牡丹初无名

　　“牡丹初无名。”因花型、花姿较为接近，早期的野生牡丹被人们混称为芍药。在《诗经·郑风·溱洧(音同真委)》中，郑国三月上巳节，青年男女在溱水、洧水畔春游，牡丹成了爱情信物。不过，彼时的牡丹被人们称作芍药：“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。”

　　后来，牡丹渐渐得了许多别名。《神农本草经》中说牡丹“一名鹿韭，一名鼠姑，生山谷”，鹿韭、鼠姑令人费解，至今仍是谜团。李时珍在《本草纲目》中又称牡丹为百两金。宋代周敦颐在《爱莲说》中称：“牡丹，花之富贵者也。”于是牡丹又名富贵花。由于牡丹通常在谷雨节气前后开花，民间又称牡丹为谷雨花。唐人称牡丹为木芍药，“以其花似芍药，而宿干似木也”。

　　欧阳修在《洛阳牡丹记》中介绍，洛阳人管别的花都叫果子花，对牡丹则直接称花，“意谓天下真花独牡丹”。欧阳修亦称赞洛阳牡丹“今为天下第一”。因唐宋时洛阳牡丹最盛，牡丹亦称洛阳花。

　　牡丹还有一个特别常用的雅号叫国色天香。据《松窗杂录》记载，唐文宗大和、开成年间，程修己因擅长绘画得以觐见皇帝。暮春时节，文宗在宫中赏牡丹，问程修己：“现在京城中传唱的牡丹花诗，谁的最好？”程修己说：“公卿士大夫最近热传中书舍人李正封的诗，‘天香夜染衣，国色朝酣酒’。”皇帝吟诵片刻，忽然笑着对身边宠妃说：“爱妃坐在妆镜台前饮紫金盏酒，正是李正封诗中意境。”国色天香一语双关，便由此而来。

　　家住汝南疑洛南

　　在苏辙所处的北宋时期，洛阳牡丹冠绝天下。苏辙有十多首诗中写到“千叶”，“千叶”在此成了牡丹的又一个别名。

　　苏辙晚年定居颍川(今许昌)，自称“颍滨遗老”，终日读书著述，默坐参禅，谢绝宾客，不谈时事。从他流传下来的诗作可知，那些年，他躲在家里默默地做了一件大事：种牡丹。

　　在定居颍川前一年，苏辙收到他人赠送的千叶牡丹，作诗曰：“花从单叶成千叶，家住汝南疑洛南。”其他地区出产的牡丹多是单叶，出自洛阳的则是千叶，彼时住在汝南的苏辙，因见到千叶牡丹——洛阳花，恍惚觉得自己身处洛南。

　　人生七十古来稀，七十岁的苏辙体力或许衰减，但他种花的兴致正浓。他在颍川买地建房后，特意整出几畦花田，种上了千叶牡丹。

　　在《同迟赋千叶牡丹》一诗开头，他写道：“未换中庭三尺土，漫种数丛千叶花。造物不违遗老意，一枝颇似洛人家。”并在诗中自注：“园工言，近家粪土多虫，故不宜花，须换黄土三尺，花乃茂。”也就是说，他并没有按照园工说的换上三尺土，而是随意地栽了数丛牡丹。没想到运气挺好，其中一枝颇有洛阳牡丹的神韵。

　　种花要循花习性

　　总靠运气能行不？

　　明代《汝南圃史》中讲栽花法，将《洛阳牡丹记》中提到的方法讲得更为详细，其中便说要锄地三尺以上，去尽旧土，换上新的好黄土，切不可用粪，以免“生蛴螬而蠹花根矣，根蠹则花头不大，而不成千叶也”。

　　几年后，苏辙发现，他没换土就种下的千叶牡丹果然长势不佳，只得补种，并写下《补种牡丹二绝》，其一曰：“野草凡花著地生，洛阳千叶种难成。姚黄性似天人洁，粪壤埋根气不平。”其二曰：“换土移根花性安，犹嫌入伏午阴烦。清泉翠幄非难办，绝色浓香别眼看。”

　　像姚黄这样名贵的洛阳牡丹，怎能栽种在粪壤之中？到底还是把土换了，遵循牡丹的生长习性，这才收获了洛阳千叶的绝色浓香！

　　开头咱就说过，“春分栽牡丹，到老不开花”，换土一事，苏辙没听园工的话，种花的时机，他倒是遵从规律。《汝南圃史》也讲到接花法：古人称单叶牡丹为山丹，需要嫁接才能开出千叶牡丹，而接花须在农历八月进行。苏辙在《种花二首》中写道：“筑室力已尽，种花功尚疏。……今秋接千叶，试取洛人馀。”后来得了新品种，他也曾“乘秋种山丹”。移栽牡丹，他也选在中秋时节，有《移花》诗曰：“殷勤拔陈草，秋雨流入地。移根傅生土，指日春风至。花来本陈洛，盈尺不为异。力求千叶枝，更与一溉水。”经过一番折腾，终于大功告成，苏辙得意道：“人功诚已尽，天巧行可致。我老百不为，爱此养花智。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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