未来洛阳昼夜温差较大 请适时增减衣物

天气晴好，天蓝如洗，红叶李、紫荆、玉兰、桃花争相绽放。 天气晴好，天蓝如洗，红叶李、紫荆、玉兰、桃花争相绽放。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市天气晴好，气温回升，多大风天气。需要提醒的是，昼夜温差较大，请您适时增减衣物。 具体预报如下： 今天夜里：晴天。 19日(周三)：晴天间多云，西北风4级左右，气温5℃～20℃。 20日(周四)：晴天，西北风4级左右，气温7℃～23℃。 21日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温7℃～24℃。 22日(周六)：晴天到多云，西北风3～4级，气温9℃～25℃。 23日(周日)：多云，西北风4级左右，气温11℃～26℃。 24日(周一)：晴天间多云，气温12℃～29℃。 25日(周二)：晴天转多云，气温14℃～25℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）