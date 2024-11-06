《洛阳牡丹记》欧阳修的青春回忆录（文学背后的牡丹）

审美这事儿，宋代是有鄙视链的。在宋人眼里，“天下真花独牡丹”，其他花都不算花，顶多只配叫“果子花”；而牡丹也是分品级的，“出洛阳者，今为天下第一”。

审美这事儿，宋代是有鄙视链的。在宋人眼里，“天下真花独牡丹”，其他花都不算花，顶多只配叫“果子花”；而牡丹也是分品级的，“出洛阳者，今为天下第一”。

这话若是旁人说，或有夸张之嫌，但它是欧阳修白纸黑字写在《洛阳牡丹记》——中国历史上第一本牡丹专著里的。

欧阳修乃“唐宋八大家”之一，祖籍江西。他对洛阳牡丹的爱自发自愿，纯天然，不掺假。

钱太守的万花会

公元1031年，二十多岁的欧阳修初入职场，被分配到洛阳工作，任西京留守推官。

那时的洛阳，几乎家家户户种牡丹，繁花迷人眼，富丽天下闻。据欧阳修观察，洛阳人爱花成痴，春日花开，“城中无贵贱皆插花”，就连挑担干苦力的头上也插着牡丹。人们在花香中吹笙、唱歌，空气中洋溢着幸福的味道。

欧阳修的顶头上司——西京留守钱惟演是头号花痴。他在西京留守府临阛馆广种牡丹，悉心研究牡丹谱。欧阳修在《归田录》里提到，他去临阛馆双桂楼时，见钱惟演的座椅后面立着一扇屏风，上面密密麻麻写了90多种牡丹品名。

更疯狂的是，钱惟演还带头举办洛阳万花会，开中国牡丹花会之先河。

北宋《墨庄漫录》有云：“西京牡丹闻于天下。花盛时，太守作万花会，宴集之所，以花为屏帐，至于梁栋柱栱，悉以竹筒贮水，簪花钉挂，举目皆花也。”这太守指的就是钱惟演。

用牡丹花当屏帐办花会，在千年前绝对是创新之举。宋人头回见这种阵仗，大受震撼。北宋《冷斋夜话》记载，有个叫刘跛子的外地人行动不便，但坚持“拄一拐，每岁必一至洛中看花”。

欧阳修身在洛阳，就更不用说了。“少年意气易成欢，醉不还家伴花寝”，他在洛城的大街小巷纵情挥掷青春。

沉醉在花香里的欧阳修，走访洛阳各地，将牡丹的栽培史、品种、花色、管理技术、防病方法以及花名典故、赏花习俗等摸了个透彻，写出了《洛阳牡丹记》。

这不仅是我国乃至世界上第一部牡丹专著，也是欧阳修的“青春回忆录”。此后数十年，欧阳修宦海几度沉浮，从未忘却洛阳牡丹带给他的震撼。他说，“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”；他说，“曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟”。

天下名园重洛阳

洛阳万花会盛况空前，轰动九州。蔡京任扬州太守时，曾效仿洛阳举办万花会，无奈反响不佳。后来苏轼当扬州一把手时，干脆停办扬州万花会，众人都庆幸甩掉了一个大包袱。

为啥洛阳的万花会那么成功？因为洛阳牡丹有群众基础。

两宋时期，牡丹栽培技术快速发展，牡丹新品种不断涌现。李格非——宋代女词人李清照的父亲，在《洛阳名园记》里提到，洛阳地处天下之中，又是汉唐故都，大小园林有一千多个，几乎都种有牡丹。

城中最大的牡丹园，是洛阳桥南的天王院花园子。此园“独有牡丹数十万本”，花开时节，园中张幄幕，列市肆，歌舞管弦，热闹非凡，满城男女皆来游玩。

天王院花园子离安乐窝很近。北宋理学家邵雍住在安乐窝，自号“安乐先生”。安乐先生甚爱牡丹，他家花园里有一株24枝的“牡丹王”。在《洛阳春吟》一诗中，他说：“洛阳人惯见奇葩，桃李花开未当花。须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”

安乐先生的老朋友——北宋名臣司马光也爱牡丹。司马光退居洛阳独乐园，编纂《资治通鉴》，平日里给人的印象颇古板。谁想到，他也入乡随俗，在独乐园里辟了两栏花田种牡丹。

北宋名相文彦博退休后住在洛阳，他的东园里种着“姚黄”“状元红”等牡丹名品。

据《邵氏闻见录》记载，公元1082年，富弼、文彦博、司马光等13位北宋名士成立“洛阳耆英会”，定期聚会，抱团养老。种有“姚黄”的东园，是这群老伙计赏花的首选地。

“姚黄”千叶黄花，出自邙山白司马坂姚氏家，“性似天人洁”。钱惟演告诉欧阳修：“人谓牡丹花王，今姚黄真可为王，而魏花(魏紫)乃后也。”

北宋李迪任西京留守时，年年派“特快专递”把洛阳牡丹送往东京开封，“所进不过姚黄、魏花三数朵”，轰动朝野。后来，“姚黄”逐渐传入江淮流域，仍被赞誉“真是花中主”。

独立东风看牡丹

早在隋唐时期，牡丹就被隋炀帝、武则天引种到了洛阳宫苑，推广种植。北宋开国君主赵匡胤是洛阳人，他奉牡丹为瑰宝，命人大规模引种洛阳牡丹到开封等地。在王公贵族的大力支持下，唐宋时期的洛阳牡丹大杀四方，香袭华夏。

陈州是洛阳牡丹较早传播的地区之一。陈州又称淮阳郡，是淮河流域的牡丹栽培中心。据《陈州牡丹记》记载，陈州人像种庄稼一样种牡丹，“园户植花如种黍粟，动以顷计”。

北宋末年，金军入侵中原，宋室南渡。洛阳牡丹名品“陈州紫”传入江南，人称“淮阳红”。宋人有词云：“娟娟二八清明了。犹说淮阳早。钱欧陆谱遍花光。红到寿阳、也不说淮阳。此花地望元非薄。回首伤流落。洛阳闲岁断春风。怎不当时道是、洛阳红。”翻遍钱惟演、欧阳修、陆游写的花谱，都没提到“淮阳红”，这“淮阳红”当初为啥不叫“洛阳红”呢？

四川天彭(今彭州)牡丹的兴盛也得益于洛阳牡丹的南传。南宋陆游在《天彭牡丹谱》里提到，“天彭号小西京，以其俗好花，有京洛之遗风”。

以前，江南并无洛阳牡丹品种。中晚唐时期，高僧惠澄将十几株洛阳牡丹移植到了杭州开元寺，时任杭州刺史的白居易非常兴奋，专程去赏花。待到南宋定都临安(今杭州)时，江南牡丹已颇为兴盛。

据周师厚《洛阳牡丹记》等记载，泰州、杭州等地广泛种植洛阳牡丹名品“金系腰”，江南女子争相采撷，插在头上，人比花娇。 “洛中八俊”之一陈与义，流寓江南水乡，心怀故土，有《咏牡丹》诗云：“一自胡尘入汉关，十年伊洛路漫漫。青墩溪畔龙钟客，独立东风看牡丹。”看的是江南牡丹，想的却是洛阳牡丹。其中况味，白居易尝过，欧阳修也尝过。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）