“出彩河南人”洛阳榜样发布厅“六进”首场活动举行

13日下午，由市委宣传部主办、以诚信为主题的“出彩河南人”洛阳榜样发布厅“六进”首场活动走进洛阳市市场监管局，为夯实洛阳诚信基石、优化营商环境建言献策。

13日下午，由市委宣传部主办、以诚信为主题的“出彩河南人”洛阳榜样发布厅“六进”首场活动走进洛阳市市场监管局，为夯实洛阳诚信基石、优化营商环境建言献策。

市场监管工作肩负着规范市场秩序、守护公平竞争、保障消费者权益的责任。活动现场，洛阳文明诚信企业(市场)、诚信民营企业、最美维权人物和洛阳好人代表结合自身工作和经历，讲述文明诚信、消费维权故事，并参观了市消费者权益保护中心、12315指挥中心和电梯应急处置中心，了解市场监管部门规范市场秩序、保障消费者权益的职能和举措。

“出彩河南人”洛阳榜样发布厅“六进”活动是我市深化开展“新时代新征程争出彩”2025年十大群众性主题实践活动之一。该活动组织“时代楷模”“道德模范”“最美人物”等先进典型走进校园、企业、机关、农村、社区、网络，通过人物访谈、故事讲述、互动交流、点评提升等讲好典型故事，打造社会思政大课堂，激励人们见贤思齐、崇德向善、争当先锋。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔)