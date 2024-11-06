应急物业提前“转正”！来看看老城区这个物业怎么做的

车辆停放有序、绿植修剪焕新、路面干净平整，曾一度被认为脏乱差的老城区浦东社区教师新村小区，如今在应急物业公司悦翔物业的精心管理下，焕发新的活力。在业主们的一致认可与支持下，该物业公司提前“转正”。

车辆停放有序、绿植修剪焕新、路面干净平整，曾一度被认为脏乱差的老城区浦东社区教师新村小区，如今在应急物业公司悦翔物业的精心管理下，焕发新的活力。在业主们的一致认可与支持下，该物业公司提前“转正”。

2024年9月，因业主不满意服务质量，前物业公司被迫撤离，小区管理一度陷入“瘫痪”。之后，在小区缺少业主委员会的情况下，社区牵头、群众参与，引进应急物业公司临时负责小区管理。

其实，由于基础设施老旧、服务不到位等原因，两年来小区已两度更换物业公司。社区党总支书记王艳苹介绍，该小区有13栋楼537户居民，由于设施老旧，居民对改善物业服务的需求十分迫切，尽管去年已实施改造，小区后续管理还是乏力。

处理好小区“失管”现象，对悦翔物业来说是个不小的考验。

“小区管理起来并不容易。好在社区积极协调有关单位，帮忙解决了自来水转供问题，让我们省了不少心。”悦翔物业有关负责人介绍。他们决定先提供事实服务，让群众感受小区变化。比如，修剪杂乱的绿植、清运掉落的树枝、重新分配车位……

当时最令居民头疼的，当数停车问题。该负责人介绍，他们进驻小区后不久，就发现小区存在车辆乱停乱放现象。他们调查后发现，小区存在“一车位两租”现象，车位分配不均，还有不少外部车辆进入。更重要的是，这些车辆都没有实名认证，即使乱停乱放，也无法及时通知车主挪车。

针对这个情况，悦翔物业决定对小区车辆实行实名登记。“我们按照一住户一车位、原住户优先的原则，对车位进行优化分配。”上述负责人表示，这样一来，既能防止外部车辆乱入，又能最大限度维护本小区居民的权益。

渐渐地，应急物业公司的服务赢得不少居民的好感与支持。“同样的物业费，享受的是更好的服务。你说，这谁不乐意！”72岁居民段更新笑着说，原本他们打算成立业主委员会后，再与应急物业公司正式签约。然而，看到家门口实实在在的变化，大伙儿一致决定，由社区出面，提前与对方签订服务协议。

应急物业公司“转正”后，贴心服务仍在继续。王艳苹介绍，该小区南门靠近滨河北路，之前为确保安全，每晚10点准时关门。为方便居民夜间进出小区，物业公司积极协调有关单位，在此加装了门禁系统。

“我们将一如既往地做好服务，不辜负大家的信任。”悦翔物业有关负责人表示，将来小区成立业主委员会，他们也有底气重新参与竞标。

在社区与新进驻物业公司相配合的服务管理下，小区越变越美，居民的幸福感也不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）

延伸阅读

应急物业

应急物业是指在物业管理过程中，当小区出现突发失管状态(如原物业公司撤出新物业公司尚未确定或物业服务人破产、资质被注销等原因导致无法履行物业服务义务)时，由街道办事处、乡镇人民政府组织有关单位确定的临时物业服务。这种服务旨在维持小区业主的基本生活需求，例如供水、垃圾清运、电梯运行等。应急物业服务的期限一般不超过6个月，但在某些情况下可能限制在3个月内。应急物业在保障小区居民利益、维护社会稳定和公共安全方面发挥着重要作用。 (百营整理)