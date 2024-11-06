洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

应急物业提前“转正”！来看看老城区这个物业怎么做的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.15 09:03
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　车辆停放有序、绿植修剪焕新、路面干净平整，曾一度被认为脏乱差的老城区浦东社区教师新村小区，如今在应急物业公司悦翔物业的精心管理下，焕发新的活力。在业主们的一致认可与支持下，该物业公司提前“转正”。

　　2024年9月，因业主不满意服务质量，前物业公司被迫撤离，小区管理一度陷入“瘫痪”。之后，在小区缺少业主委员会的情况下，社区牵头、群众参与，引进应急物业公司临时负责小区管理。

　　其实，由于基础设施老旧、服务不到位等原因，两年来小区已两度更换物业公司。社区党总支书记王艳苹介绍，该小区有13栋楼537户居民，由于设施老旧，居民对改善物业服务的需求十分迫切，尽管去年已实施改造，小区后续管理还是乏力。

　　处理好小区“失管”现象，对悦翔物业来说是个不小的考验。

　　“小区管理起来并不容易。好在社区积极协调有关单位，帮忙解决了自来水转供问题，让我们省了不少心。”悦翔物业有关负责人介绍。他们决定先提供事实服务，让群众感受小区变化。比如，修剪杂乱的绿植、清运掉落的树枝、重新分配车位……

　　当时最令居民头疼的，当数停车问题。该负责人介绍，他们进驻小区后不久，就发现小区存在车辆乱停乱放现象。他们调查后发现，小区存在“一车位两租”现象，车位分配不均，还有不少外部车辆进入。更重要的是，这些车辆都没有实名认证，即使乱停乱放，也无法及时通知车主挪车。

　　针对这个情况，悦翔物业决定对小区车辆实行实名登记。“我们按照一住户一车位、原住户优先的原则，对车位进行优化分配。”上述负责人表示，这样一来，既能防止外部车辆乱入，又能最大限度维护本小区居民的权益。

　　渐渐地，应急物业公司的服务赢得不少居民的好感与支持。“同样的物业费，享受的是更好的服务。你说，这谁不乐意！”72岁居民段更新笑着说，原本他们打算成立业主委员会后，再与应急物业公司正式签约。然而，看到家门口实实在在的变化，大伙儿一致决定，由社区出面，提前与对方签订服务协议。

　　应急物业公司“转正”后，贴心服务仍在继续。王艳苹介绍，该小区南门靠近滨河北路，之前为确保安全，每晚10点准时关门。为方便居民夜间进出小区，物业公司积极协调有关单位，在此加装了门禁系统。

　　“我们将一如既往地做好服务，不辜负大家的信任。”悦翔物业有关负责人表示，将来小区成立业主委员会，他们也有底气重新参与竞标。

　　在社区与新进驻物业公司相配合的服务管理下，小区越变越美，居民的幸福感也不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）

　　延伸阅读

　　应急物业

　　应急物业是指在物业管理过程中，当小区出现突发失管状态(如原物业公司撤出新物业公司尚未确定或物业服务人破产、资质被注销等原因导致无法履行物业服务义务)时，由街道办事处、乡镇人民政府组织有关单位确定的临时物业服务。这种服务旨在维持小区业主的基本生活需求，例如供水、垃圾清运、电梯运行等。应急物业服务的期限一般不超过6个月，但在某些情况下可能限制在3个月内。应急物业在保障小区居民利益、维护社会稳定和公共安全方面发挥着重要作用。 (百营整理)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！第42届中国洛阳牡丹文化节...
  • 相关部门回应！洛阳将暂缓九都路...
  • 洛阳城市阳台照明开启时间为18:30...
  • 事关黄金消费！洛阳发布消费警示
  • 最新！洛阳两级法院执行局局长或...
  • 定了！洛阳主城区将延长供暖至3月...
  • 洛阳旅游年票在牡丹文化节期间正...
  • 市委召开专题会议 研究龙门石窟保...
  • 后续来了！君河湾小学附近护栏已拆除
  • 女工手臂卷入印刷机 消防员紧急救援
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    桃花开了

    五龙沟杏花盛开

    紫翅椋鸟

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605