深挖黄河文化时代价值 擦亮“天下黄河洛阳美”新名片

13日，市人大常委会主任李保国到新安县调研“天下黄河洛阳美”相关工作推进和校园餐监督管理工作。

13日，市人大常委会主任李保国到新安县调研“天下黄河洛阳美”相关工作推进和校园餐监督管理工作。

李保国一行先后到仓头镇云水码头、石寺镇畛水湾盘龙寨、石井镇黄河神仙湾、济新高速黄河大桥等地，实地察看了解黄河(新安段)水上航线旅游资源开发、文旅新业态规划建设等情况。

李保国强调，要提高思想认识，始终牢记黄河流域生态保护和高质量发展的“国之大者”，以“天下黄河洛阳美”主题活动为抓手，进一步凝聚思想共识、汇聚保护合力，全面营造保护传承弘扬黄河文化的良好社会氛围。要科学规划统筹，依托黄河(新安段)独特自然风光与深厚历史文化底蕴，完善观景台、步道、驿站等配套设施，打造集观光、休闲、文化体验于一体的黄河旅游精品线路，把“黄河美景”转化为“发展胜景”。要深入挖掘新安传统美食文化，梳理传承老字号美食制作工艺，让经典味道得以延续，推动“黄河之美”与“洛阳味道”深度融合。要结合主题活动部署安排，围绕黄河流域生态元素和物产资源，挖掘梳理美、统筹打造美、宣传展示美，合力擦亮“天下黄河洛阳美”城市新名片。

调研途中，李保国随机走访石井中学，深入餐厅后厨察看菜品制作、营养搭配等情况，听取师生关于校园餐的意见建议。他强调，要充分发挥人大“小切口”监督优势，狠抓“校园餐”问题整治，确保学生吃得安心、家长放心；要注重提升校园餐种类和品质，结合“洛阳味道”打造工作，确保营养均衡、味美价廉，实现校园餐品质和服务质量双达标，护航学生健康成长。

市人大常委会副主任徐新参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)