《史记·货殖列传》说：“夫三河在天下之中，若鼎足，王者所更居也，建国各数百千岁。”司马迁所说的“三河”，指河东、河南、河内三郡，基本相当于今天之山西、河南和河北三省。光武帝刘秀，据三河以成帝业。

《史记·货殖列传》说：“夫三河在天下之中，若鼎足，王者所更居也，建国各数百千岁。”司马迁所说的“三河”，指河东、河南、河内三郡，基本相当于今天之山西、河南和河北三省。光武帝刘秀，据三河以成帝业。

扭断玉锁走蛟龙

刘秀决意摆脱刘玄，他向新任大司徒刘赐请求去经略河北。当时，河北即冀州一带尚未归附更始王朝，刘赐认为只有刘秀有能力担当此重任，经过他的反复劝说，更始元年(公元23年)十月，刘玄命刘秀以行大司马事头衔，到河北招抚各州郡。

刘秀只带着自己的亲信冯异、铫期、王霸、祭遵等不足二百人渡过了黄河，正是打开金笼飞彩凤，扭断玉锁走蛟龙。沿途整饬吏治，惩贪除恶，平反冤狱，释囚复耕，废新莽苛政，复汉家典章，百姓拥戴之声不绝。当刘秀一行来到邺城(河北临漳)时，他在长安求学时的老友邓禹找到了他。刘秀见到老朋友非常高兴，与邓禹同食同睡，彻夜谈论天下大事。邓禹劝刘秀创立帝业，一统天下，成为一代明君，并认真谋划了取天下之策。

刘秀来到河北邯郸的时候，招揽到了一个很重要的人才：巨鹿人、二十一岁的耿弇(yǎn)，他是当地有名的豪族巨富，对刘秀的才干见识钦佩不已，甘愿投靠。

西汉宗室刘林野心勃勃，勾结在邯郸街上算命的王郎，让他改名刘子舆，自称是西汉成帝流落民间的皇子。当年十二月，王郎在邯郸城称帝。刘林、王郎发布命令，开出十万户侯爵的天价赏格，悬赏捉拿刘秀。

更始二年(公元24年)春天，刘秀几乎丧命于蓟州(北京一带)。他带着忠心耿耿的部属，拼死从城南门突围，冒雪来到河北冀县。冀县的信都太守任光亲自出城远迎。和戎太守邳彤也闻讯前来响应。刘秀整顿军旅，欲与王郎一决雌雄。

刘秀奇兵迭出，连克数城。当他的军队来到真定(定县)的时候，遇到真定王刘扬。刘扬手里控制有号称十万之众的军队。刘扬若归附王郎，则刘秀必败。刘秀派人说服刘扬，让其归附。但刘扬提出，他有个外甥女名叫郭圣通，刘秀必须娶她为正妻。刘秀答应了这桩婚事，他和郭圣通举行了婚礼。

刘秀得到刘扬的十万军队，军威大振。耿弇与渔阳太守彭宠的部下大将吴汉起二郡之兵南下，攻克二十二县，直抵巨鹿。刘秀避实击虚，直抵邯郸。经过二十多天的围城，邯郸终于被攻破，在混战中，自称刘子舆的王郎被大将军王霸杀死。

刘秀在河北势力的发展，引起更始帝刘玄的不安，当时他已从洛阳迁都长安。刘玄加封刘秀为萧王，下令调刘秀及其部将返回长安。同时，暗令屯军于邯郸的尚书令谢躬袭击刘秀，另遣苗曾、韦顺、蔡充分别任幽州牧、上谷太守、渔阳太守，以控制幽州精兵。刘秀决心脱离刘玄，乃“辞以河北末平，不就征”。接着，他先派吴汉、耿弇先后收斩苗、韦、蔡三人，继而遣吴汉、岑彭用计袭杀谢躬，尽收其众，初步实现了控制河北的战略目标。

守河内高邑称帝

刘秀剿灭王郎后，拒绝去长安，更始帝刘玄大怒，他派遣舞阴王李轶、廪(lǐn)丘王田立、大司马朱鲔(wěi)、白虎公陈侨带兵三十万，与河南太守武勃共守洛阳。刘秀拜寇恂为河内太守、冯异为孟津将军，陈兵大河之北与刘玄的洛阳守军对峙。同时，派邓禹等兵出河东，进入关中。赤眉军这时已大举西进，逼近长安。刘秀则亲自带兵去消灭燕赵一带的地方割据势力。

事实证明，河内太守寇恂非常称职。《后汉书·寇恂传》说，他“移书属县，讲兵肄射，伐淇园之竹，为矢百余万，养马二千匹，收租四百万斛，转以给军”。有充足的马匹、武器、粮食之供应，刘秀迅速击破并收编了铜马农民军三十万众，军事实力大大增强，人称“铜马帝”。

更始三年(公元25年)夏，驻守洛阳的朱鲔使讨难将军苏茂、副将贾强领兵三万余人攻打温县。寇恂统兵与之战于温县城下，大破之，追至洛阳，遂斩贾强。苏茂率领的兵卒自投河死者数千人，生获万余人。

这时，邓禹在关中取得重大进展，他连破更始军主力于安邑、衙县，又避开赤眉锋芒，休兵栒邑，控制上郡、北地、安定，完成了伺机南下长安的部署。冯异亦积极配合邓禹的行动，利用洛阳更始军军心动摇之机，转守为攻，北取天井关、上党，南下河东十三县，迫降更始军十余万人，进而与寇恂合力进逼洛阳。

在接连胜利的情况下，诸将皆劝刘秀称帝。于是在公元25年，刘秀称帝于鄗县南千秋亭五成陌，改元建武，是为建武元年。改鄗县为高邑。刘秀成为东汉开国君主，是汉世祖光武皇帝。

光武帝月夜访卓茂

在光武帝称帝的同月，赤眉军在华阴立刘盆子为皇帝。是时，赤眉军有三十万之众。樊崇自任御史大夫，率军直逼更始王朝的都城长安。

七月，光武帝至河内郡的郡治怀县(今武陟县)，居于怀宫。怀宫是西汉武帝时修建的离宫。他任命邓禹为大司徒，王梁为大司空，吴汉为大司马，初步建立了中央政权。他命令吴汉率朱祐、岑彭、贾复、坚镡等十一个将军率兵围朱鲔于洛阳。同时，派兵击败割据于颍川(今禹州)、汝南(今上蔡县东南)一带的刘茂，降服其十万之众。

八月，光武帝在怀县祭社稷、祖宗后，驾临河阳(今孟州一带)，亲自指挥洛阳战役。光武帝思贤若渴，天下名士纷纷归附。九月十五日，光武帝在河阳盼来了卓茂。

卓茂，字子康，南阳人。自幼学习诗、礼和历法，学识渊博，而且为人仁爱恭谨，做过西汉的重要官职。但是，他已经隐居很多年了。

光武帝对卓茂早有所闻。他刚即位，首先派人求访卓茂，九月十五日，卓茂到达河阳，天色已晚，下榻于馆驿。光武帝闻报，立即前往拜见。见到七十余岁白发苍苍的卓茂，光武帝执弟子之礼。皓月当空，光武帝把酒以敬卓茂。卓茂非常感动，二人就着明月，畅谈天下大事。卓茂详细分析了目前形势，他说，洛阳河山控带，为夏商奠宅、两周定鼎之区，欲平天下，必定都洛阳。欲建都于此，不可使之毁于兵燹(xiǎn)。故上兵伐谋，不战而得洛阳，则完其城池、服其民心。光武帝称善。

次日，光武帝下诏书，赞美卓茂束身修德，节操敦厚坚毅，能做到别人所做不到的事，“夫名冠天下，当受天下重赏，故武王诛纣，封比干之墓，表商容之闾。今以茂为太傅，封褒德侯”。

东汉定都洛阳

但是，卓茂所谈的“不战而得洛阳”并非易事。因为固守洛阳的更始政权的军事统帅朱鲔是杀害光武帝之兄刘縯的主谋之一，并且曾竭力阻止刘玄把刘秀派往河北，力主杀掉刘秀。他害怕投降后被杀。光武帝知道岑彭曾在朱鲔手下当过指挥官，命岑彭前去说服。朱鲔站在城上，岑彭站在城下，向朱鲔分析成败利害。朱鲔说：“我的罪恶沉重，所以不敢投降。”岑彭回来把话转告光武帝，光武帝说：“一个追求伟大目标的英雄，不会牢记小小怨仇。朱鲔如果投降，连官职和爵位，都可以保持，怎么会有报复？黄河作证，我绝不食言。”岑彭再到洛阳告诉朱鲔，朱鲔从城上垂下绳索做的软梯，说：“如果你讲的是真话，请上城！”岑彭攀着软梯要上。朱鲔看出确是诚意，决定投降。

当年十月，朱鲔举城投降，光武帝不但未杀他，而且委以重任。政治艺术的最高境界，在于化敌为友，只有独夫民贼，才确信他的钢刀万能。“不战而得洛阳”体现了光武帝的智慧，也彰显了卓茂的远见卓识。

十月十八日早晨，光武帝率满朝文武从孟津渡过黄河，进入洛阳。洛阳民众载歌载舞，杂陈百戏，迎接车驾。光武帝下车步行，与洛阳父老行礼，臣民皆呼“万岁”。车驾进入南宫，光武帝在却非殿举行定都大典。

次日，光武帝下令开仓放粮，赈济灾民。三日后，洛阳秩序全面恢复，士农工商各安其业。但是，这时的东汉政权的实际控制区域仅包括“三河地区”，即河北、河东、河南，就是今天的河北、山西、河南的北部和西部。

同时，在上述地区还有众多的“流民”武装。最强大的是赤眉集团，在刘秀称帝的同时，赤眉集团拥立十五岁的放牛娃刘盆子为帝，定年号为建世。当时，这个集团有一百万人，其中包括了将士和他们的家属。东汉定都洛阳的一个月前，赤眉军攻破长安，更始帝刘玄投降。不久，刘玄被处以绞刑。更始政权灭亡。（郑贞富）