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瀍河区一路口护栏阻碍通行 相关部门答复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.11 18:51
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　　日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，瀍河区君河湾小学附近一个路口安装了护栏，将通往人行道的路完全封住，阻碍了通行。11日，洛报融媒记者就此事进行采访。

　　市民反映的具体位置在瀍河区桂圆路与下园东路交叉口东南角，旁边是君河湾小学。记者在现场看到，该路口安装了14个护栏，将通往人行道的路封住。因有护栏阻挡，不少推着小推车的老人或推着婴儿车的家长，纷纷改走机动车道。“我年纪大了，抬不动婴儿车，只能走机动车道。”一位老人说。

　　卫先生家住该路口附近。他说，他家孩子刚满一岁，现在天气暖和了，晚上他与家人喜欢用婴儿车推着孩子出去散步，每次路过这里都要把婴儿车抬过去，十分麻烦。“护栏的安装给大家的出行带来不便。”卫先生认为，路口安装的护栏过于密集，应当考虑到小孩和行动不便的老人，建议拆掉部分护栏，起码能过去婴儿车和轮椅。

　　受访的不少市民表示，安装护栏后，这里成为学生通道，能够避免车辆乱停乱放，保障学生安全，可以理解。但是，目前的护栏将路口完全封住，有些不合理，应该留个口，让其他人能够正常通行。“我们不清楚护栏具体是哪个单位安装的，所以不知道向谁反映这个问题。”一位附近居民说。

　　对于群众反映的问题，记者采访了瀍河区住房和城乡建设局城乡建设管理科相关负责人。这位负责人表示，去年年底，他们对辖区所有中小学周边道路交通状况进行了摸排调研，并制定了优化提升方案，君河湾小学周边区域也在其中。

　　该负责人说，每到上下学高峰期，君河湾小学周边接送孩子的、摆摊的车辆较多，容易造成拥堵，他们结合学校意见建议，于今年1月初在路口安装了护栏，同时采取建家长驿站、在路边设置非机动车停车区域等一系列优化措施。

　　针对上述问题，该负责人表示，将尽快优化整改，方便群众通行。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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