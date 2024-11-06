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“让创新链和产业链无缝对接”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.11 08:44
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　　今年全国两会，从参加江苏代表团审议时指出“坚持教育、科技、人才一起抓”，到看望参加政协会议的民盟、民进、教育界委员时强调“必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求”，习近平总书记多次提到“教育”“科技”“人才”这三个关键词。频频提及背后，昭示了对“推动科技创新和产业创新融合”“让创新链和产业链无缝对接”的念兹在兹。

　　科技创新是产业创新的引擎，产业创新是科技创新的舞台，两者存在着紧密联系。长期以来，“点菜的不吃饭，吃饭的不买单”，教学归教学、论文归论文、创新归创新，产学研脱节的现象制约着教育成效、科技进步和人才培养。今天，实现高水平科技自立自强，发展新质生产力，对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求。打破传统人才培养模式，注重学科教育和产业实践相结合，把产业化过程中的实际问题转化成科研课题共同开展研究，既有助于提升科研人才的产业适配性，又能强化科技成果转化效能，从而实现教育、科技、人才协同发展。

　　两会之上，不乏创新链和产业链无缝对接的鲜活案例。比如四川省教育厅厅长余孝其代表介绍，当地采取政校企院共建模式，整合20多家高校、科研院所和头部企业资源优势，组建四川省人工智能学院，开展人工智能领域“高—本—硕—博”人才贯通培养。在洛阳，这样的产学研融合探索亦不在少数。正如作为省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台，龙门实验室聚焦洛阳重点发展的“四新一装备”风口产业，通过供需对接、路演沙龙、实地走访等方式常态化挖掘企业需求，变技术难题为研发课题，以一项项有用、管用、好用的科创成果，为产业发展注入创新动能。

　　放宽视野，在上级支持和我市各方努力下，以河南科技大学为依托，以培养工科硕士博士、服务地方产业发展为目标的教育部河南高等研究院有望落地洛阳，中原空天材料与应用实验室作为国家重点实验室已获批建设，以此为基础建设、实行产学研深度融合运营机制的中原科技创新港呼之欲出，它们将为洛阳产业发展提供更为坚实的创新支撑。有理由相信，搭建平台、健全机制，强化企业创新主体地位，推动企业、高校、科研机构协同创新，我们必能以创新链和产业链的无缝对接，登上科技与产业的高峰。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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