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《聊斋》里的花仙传奇（文学背后的牡丹）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.11 07:05
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　　春暖花开，牡丹文化节即将到来。洛阳牡丹甲天下。从古至今，无数文人骚客为之倾倒，牡丹诗词歌赋层出不穷。文学是生活的镜像、情感的载体，文学中的牡丹折射了怎样的历史现实？今日略说一二，敬请关注。

　　牡丹花下死，做鬼也风流。若娶了牡丹花仙当老婆，那会如何？

　　20世纪80年代，根据蒲松龄小说《聊斋志异》改编的电视剧《聊斋》火爆荧屏。当时，洛阳牡丹花会正如火如荼，很多人对《聊斋》中的《花仙奇缘》印象深刻。

　　一个洛阳书生，与曹州牡丹花仙葛巾修得半世缘，生出了珍品牡丹，这事儿有没有历史依据？还真有。

　　曹州牡丹洛阳缘

　　《花仙奇缘》改编自《聊斋志异·葛巾》。故事说道，洛阳人常大用爱牡丹成癖，听闻曹州牡丹甲齐鲁，心向往之，便借住在曹州官宦人家的牡丹园里，典当衣裳续盘缠，等待花开。

　　牡丹终于怒放。常大用流连花丛，邂逅了美貌女郎葛巾，惊为天人，害了相思病。葛巾见常大用一片痴心，遂以身相许，嫁往洛阳，还让妹妹玉版嫁给了常大用的弟弟。姊妹俩与常家兄弟携手致富，生儿育女。日久天长，常大用心生猜忌，重返曹州寻根究底，疑心葛巾和玉版都是牡丹花妖。葛巾情知缘分已尽，和妹妹把孩子掷在地上，飘然离去。孩子落地处生出了两株牡丹，花朵一紫一白，比寻常的葛巾、玉版花瓣更多。

　　蒲松龄是清初淄川(今山东淄博)人，因家道中落，屡试不第，生活潦倒，见惯世态炎凉，深感妖魔鬼怪有时比人可爱，遂采集民间神怪狐鬼故事，写成志怪小说集《聊斋志异》，俗称《鬼狐传》。

　　曹州乃齐鲁重镇，今属菏泽市。曹州牡丹起源于明代，到了蒲松龄生活的清康熙年间，声名鹊起。清乾隆年间，余鹏年编著《曹州牡丹谱》，菏泽知县作序曰：“曹州牡丹之盛，著于谈资久矣。”在这种历史背景下，洛阳书生常大用去曹州看牡丹倒是说得过去。

　　不过，《葛巾》这个故事的前提是，常大用本来就“癖好牡丹”；结尾是，葛巾和玉版的孩子在洛阳落地生根，生成了新品种，“自此牡丹之盛，洛下无双焉”。这些细节该如何解读？

　　洛阳牡丹甲天下

　　史载，洛阳牡丹大规模人工栽培始于隋，兴于唐，盛于宋。早在宋代，就有“洛阳牡丹甲天下”“天下名园重洛阳”之说。宋欧阳修《洛阳牡丹记》、李格非《洛阳名园记》等可为证。

　　菏泽种牡丹始于何时则难于查考。清《曹南牡丹谱》记载：“至明曹南牡丹甲于海内。”有人据此判断，曹州牡丹在明代盛于洛阳牡丹。其实，当时的洛阳仍是全国牡丹栽培中心。

　　明代官修地理总志《大明一统志》载：“牡丹，出洛阳者为天下第一。有姚黄、魏紫名园二十四，花品特著者二十五种。”

　　洛阳自古名园荟萃。唐宋时期，达官贵人争相在洛阳盖别墅，造园林，大小园林有一千多个。明朝建新园，修旧园，福王府、伊王府等贵族园林皆有牡丹园，但最有名的园林仍数始建于宋的独乐园。

　　独乐园是北宋名臣司马光的私家园林。司马光退居洛阳后，蛰居于独乐园编纂《资治通鉴》。他在《独乐园记》中说，园中有六栏花田，“芍药、牡丹、杂花各居其二”。从暮春到初夏，牡丹、芍药次第开放，徜徉其间，“不知天壤之间复有何乐可以代此也”。

　　明代洛阳官员毕享重建独乐园。画家仇英画了一幅《独乐园图》，以长卷形式描绘园中胜景，其中有花农担水浇牡丹的画面。

　　《明史》《明史纪事本末》提及，明弘治年间，洛阳牡丹名满天下，朝廷下诏取洛阳牡丹。上行下效，洛阳牡丹风靡天下，明代官员薛蕙将洛阳牡丹引种到了亳州。他的孙子薛凤翔著《亳州牡丹史》，说是明正德、嘉靖年间，亳州“偏求他郡善本移植亳中，亳有牡丹自此始”，又说“亳州诸花与洛谱合者颇多”。无怪乎《清一统志》引《曹州志》载，亳州牡丹源于洛阳。

　　这就有意思了。

　　清《曹州牡丹谱》云：“曹州花移自亳。”也就是说，曹州牡丹大多是从亳州移植的，亳州的许多牡丹名品则是从洛阳移植的。回过头来看《聊斋》，曹州的葛巾和玉版嫁到洛阳，把孩子留在洛阳，更像是牡丹的寻根之旅。

　　牡丹仙子下凡尘

　　明末清初，李自成农民军、明军、清军混战中原，战火无情，十室九空。洛阳首当其冲，牡丹遭到无妄之灾。亳州、曹州等地的牡丹也遭到毁灭性打击。有学者认为，曹州牡丹应是清代从洛阳、许昌鄢陵、江苏江阴等地重新引种的。

　　清朝在洛阳设河南府。顺治、康熙年间风调雨顺，社会稳定发展，洛阳牡丹种植逐步恢复。待到乾隆年间，洛阳牡丹再度名闻天下。清末，慈禧太后册封牡丹为国花，牡丹栽培盛极一时。

　　清雍正年间，河南知府张汉带头兴修水利，在伊洛河流域广泛培育牡丹。待到乾隆盛世，《洛阳县志》所列的173个洛阳名品中已有诸多新品种，如赛姚黄、赛魏紫、欧家碧、娇容三变、蓬莱相公、观音面、舞青猊等。而《曹州牡丹谱》只记载了56个牡丹品种，不及洛阳牡丹品种的三分之一。

　　目前，洛阳有300余株明清古牡丹。外地的很多古牡丹，都是于清代从洛阳移植过去的。如广东乐昌欧氏宅的清代古牡丹“杨妃醉酒”，河北滦平乾隆行宫遗址内的白牡丹等。乾隆皇帝喜爱牡丹，《题双头牡丹》诗云：“琼华当时纪春明，闻说移根自洛京。”

　　民间传说，古牡丹修炼千百年，采天地之灵气，聚日月之精华，成仙成精。除了《聊斋志异》，清代的《镜花缘》《清稗类钞》等古籍中也有牡丹仙子的传说。

　　洛阳嵩县九皋山(又名鸣皋山)是牡丹重要原生地。山名源于《诗经》：“鹤鸣于九皋，声闻于天。”相传，九皋山的花神涧是花神女夷修道成仙处，古时有花神庙。今嵩县田湖的花庙村，明清时期叫花神庙村。

　　《清稗类钞》记载，明清时，偃师高崖王氏花园牡丹灿烂，牡丹仙子转世下凡，投胎到了王家，俗名王富英。后来，王富英被恶人劫持，殉节而死，各地花神庙立像祭之。 草木有情，鬼神可通。从《聊斋志异》里的美丽花仙，到《清稗类钞》里的贞节烈女，牡丹的形象无不是有血有肉，至情至性。牡丹本是同根生，何必问其来自何方？常大用若能活在当下，珍惜美好，不纠结于细枝末节，故事或将是另一个结局。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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