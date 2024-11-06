第42届中国洛阳牡丹文化节“陌上花开——2025洛阳市牡丹专题美术作品展”公开征稿

洛报融媒记者9日从二里头夏都遗址博物馆获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节“陌上花开——2025洛阳市牡丹专题美术作品展”即日面向洛阳市具有美术创作水平的作者公开征稿。

洛报融媒记者9日从二里头夏都遗址博物馆获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节“陌上花开——2025洛阳市牡丹专题美术作品展”即日面向洛阳市具有美术创作水平的作者公开征稿。

投稿作品需以牡丹为基本创作元素，可表现其自然形态之美、文化意象延伸或精神品格象征，作品形式涵盖国画、油画、水彩、版画等，风格不限，鼓励创新。其中，国画尺寸需介于46cm×68cm至200cm×200cm之间，需自行装裱为镜片等形式(卷轴除外)；其他画种外框尺寸不超过120cm×120cm，高宽不小于80cm，需自行装框(不使用玻璃镜面)。每位作者限投三幅原创作品，且须为近五年内创作。

投稿需提交作品高清图片(JPG格式，分辨率≥300dpi，单幅5-20MB)，发送至邮箱lysmsjxh@126.com。作品图片命名格式为：“牡丹画征稿+作者姓名+《作品名称》+尺寸+联系电话”。征稿截止时间为3月15日24时，以邮件发送时间为准。

本次展览由洛阳市文物局、洛阳市文学艺术界联合会指导，二里头夏都遗址博物馆与洛阳市美术家协会共同主办。展览以“牡丹”为创作核心，通过多元艺术表现形式，展现牡丹的雍容气韵与文化象征，诠释洛阳千年牡丹文化的时代内涵，入展作品由洛阳市美术家协会组织专家评审组评选，最终遴选出100件优秀作品，入展作者将获颁证书。

展览将于4月1日至15日在二里头夏都遗址博物馆举行。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）