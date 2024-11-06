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河南体彩“责任彩票”有奖问答活动3月10日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.09 10:21
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　　参与有奖问答，感受体彩魅力。河南体彩“责任彩票”2025年第一轮微信有奖问答活动即将启动，活动时间为2025年3月10日至4月6日，将持续四周时间，有兴趣的朋友可以积极关注并参与。

　　参与方式

　　参与者可通过关注“河南体彩”官方微信公众号，回复关键词“责彩问答”或点击菜单栏中的“责任彩票有奖问答”入口进入活动页面。此外，也可扫描海报中的二维码参与答题。

　　首次进入活动页面的用户，需授权允许获取微信绑定的手机号，此手机号即为兑奖联系人手机号，同时需填写基本信息(姓名、奖品邮寄地址等)。如微信未绑定手机号，则需手动填入手机号，填写后此手机号不允许再修改，完成注册绑定后即可参与答题。

　　答题规则

　　题目内容：题目围绕体育彩票的初筛调查问卷、基础知识、公益贡献、社会责任等方面设置，共计3题，题型为单选题和多选题。

　　答题次数：每位用户每天有一次答题机会，答错第二天可重新挑战。

　　成绩判定：调查问卷为必答题，只要参与即可；竞答题必须答对。3道题答完，符合条件可获得一次抽奖机会。

　　奖品设置

　　此次活动共设一等奖4名，奖品为墨水屏电纸书；二等奖140名，奖品为户外露营帐篷；三等奖1400名，奖品为定制版体彩纪念品。

　　活动期间，每天将抽出二等奖5名、三等奖50名，每周将抽出一等奖1名。奖品将根据用户参与活动时填写的手机号码和邮寄地址进行发放。因此，参与活动务必要填写真实收货信息，以便活动主办方邮寄奖品。如果填写的收货信息错误或不准确，导致无法收到奖品，责任自负。

　　责任彩票是体彩事业健康发展的基石。通过本次活动，河南体彩旨在普及责任彩票知识，提升公众对体育彩票行业规范、公益属性以及理性购彩的认知，营造良好的彩票文化氛围。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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