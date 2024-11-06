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“投资于人”照见民生为大（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.08 08:46
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　　综观今年全国两会热词，首入政府工作报告的“投资于人”算一个。报告提到，推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生，支持扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励，形成经济发展和民生改善的良性循环，引发广泛热议。

　　何谓“投资于人”？有人说，人力资本是促进高质量发展的关键，“投资于人”可以让资金流向更有效益的投资，特别是教育、医疗和养老等民生领域，有助于实现在惠民中发展、在发展中惠民。也有人说，不同于过去侧重基础设施的“投资于物”，“投资于人”是经济发展的一次阶段转变，有利于激发更多增量需求。说到底，“投资于人”就是政府的钱更多花给老百姓，这既是一项经济政策，也是一项关乎民生的重大决策。

　　中国式现代化，民生为大。让人民过上幸福生活是头等大事，投入再多也不为过。况且，今天我们力推科技创新，而创新力的源泉正在于“人”，充分激发“人”的潜力，才能最大限度释放创新潜能；我们大力提振消费，而消费的活力源泉也在于“人”，更大力度稳定扩大就业、助民增收减负，消费引擎才能燃得更旺。再看政府工作报告，从“安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新”，到“逐步推行免费学前教育”，再到“发放育儿补贴”……一系列民生新政，正是“投资于人”的生动注解。

　　近年来，洛阳聚焦“一老一小一青壮”全龄需求，努力办好一批群众可感可及的民生实事，用实际行动诠释了“投资于人”的民生理念。比如在教育上，我市在财政、土地都格外紧张的情况下，仍然不惜斥资约30亿元，拿出市区“环境优美、交通便利、不少于150亩”的好地块，一年建成7所现代化高中，而后又推动一批中小学校腾挪补位，分批次高质量提升改造未迁建市属高中。投这么多钱，下如此大力气，既是为了优化调整中心城区教育资源布局、切实办好人民满意教育，也是为了以优质教育做强城市功能、汇聚创新要素，提升城市吸引力竞争力，着眼的是民生也是发展，追求的是改善民生与推动发展的互促共进。

　　“投资于人”就是人民至上，就是投资未来。始终围绕“投资于人”想事、谋事、办事，真金白银投入，真心实意付出，相信定能打开民生新空间，带给群众更多获得感。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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