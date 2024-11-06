3月2日，市委书记江凌深入中心城区部分牡丹观赏园、文旅街区和医疗卫生重点项目，调研牡丹文化节筹备、医疗资源优化布局等工作。

江凌调研牡丹文化节筹备和医疗卫生事业发展工作

丰富场景有效引流拉动文旅消费

加快推进优质医疗资源均衡布局

3月2日，市委书记江凌深入中心城区部分牡丹观赏园、文旅街区和医疗卫生重点项目，调研牡丹文化节筹备、医疗资源优化布局等工作。

今年牡丹文化节期间，中国国花园将推出夜赏牡丹、沉浸演艺、文创市集等特色场景，进一步提升赏花旅游体验。江凌察看景观设施提升、牡丹花期调控、夜赏牡丹活动筹备等情况，指出要在精细化提升园林景观和旅游服务的基础上，创新思维、丰富场景、做好引流，积极探索办好夜赏牡丹特色活动，着力提高游客体验感和满意度。隋唐洛阳城九洲池景区正在加快策划筹备“凤舞神都”沉浸式演艺项目。江凌察看舞台设置、设施改造等情况，指出要依托九洲池皇家园林景观，深化演艺场景和剧目内容研究，优化舞台布局，注重舞美设计，精心创编节目，强化营销引流，着力打造极具震撼力的高品质演艺，让游客沉浸式体验盛唐气象。

今年以来，我市大力开展“洛YOUNG小店”品牌扶持计划，支持一批主理人小店和特色小店发展，进一步提升城市调性、激发消费活力。江凌来到位于西工地文旅街区的南北李记文创糕点旗舰店，察看特色小店运营情况，为青年创业者把洛阳文化元素融入中式糕点的巧妙创意点赞，指出要把握年轻化消费特点，聚焦情绪消费、体验消费、夜间消费需求，扶持培育一批网红小店，积极推动品牌连锁经营，有效激活文旅消费。

河科大一附院医教中心是我市推动优质医疗资源扩容的重点项目，设置了中医药产学研基地、生殖遗传研究院等板块。江凌察看医教中心功能布局，了解河科大一附院景华院区改造提升情况，指出要充分发挥学科和技术优势，系统重塑院区布局，统筹推动临床、科研、教学协同发展，更好满足群众多层次多样化健康需求。

省第二儿童医院是按照三级甲等专科医院标准建设的区域性儿童诊疗中心，也是广州市妇女儿童医疗中心协作医院，目前医院一期工程已经实现良性运转，二期工程正在有序推进。江凌认真察看医院运营和建设情况，对医院与广州市妇女儿童医疗中心深化合作取得的成效给予肯定。他指出，要坚持“引进来”和“走出去”相结合，积极学习先进诊疗技术，更加注重人才队伍建设，着力打造全省一流的儿童友好型医院。

西交大二附院洛阳医院伊滨院区即将全面开诊，配备了高精医疗设备，营造了舒适就医环境。江凌认真察看医院环境、科室设置和诊疗流程，详细询问全面开诊筹备情况，指出要充分发挥国家区域医疗中心作用，深化拓展同西交大二附院等先进医疗资源的对接合作，着力提高医院管理运营和诊疗水平，更好展现新医院新气象；要坚持从患者需求出发提升细节设计、优化就医流程，统筹做好医疗力量调配和各类服务配套，为患者提供更加优质的医疗服务。

王军、任丽君、王国辉等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)