更加注重社区建设 ——三论加快提升洛阳城市能级

近日召开的全市城市工作会议，把作为城市基本单元的社区摆在突出位置，强调必须更加注重社区建设，高水平建设成熟社区，推动更多优质公共服务资源下沉，不断提升城市治理水平、宜居水平，彰显“人民城市人民建，人民城市为人民”的城市工作理念。

社区的建设水平，决定着一座城市的服务与治理水平。

近日召开的全市城市工作会议，把作为城市基本单元的社区摆在突出位置，强调必须更加注重社区建设，高水平建设成熟社区，推动更多优质公共服务资源下沉，不断提升城市治理水平、宜居水平，彰显“人民城市人民建，人民城市为人民”的城市工作理念。

作为城市运行的“细胞”，社区不仅是老百姓日常的生活场所和居住空间，也是公共服务和社会治理的基本单元，是实现人们对美好生活向往的“最后一公里”。当前，我国65%以上的人口生活在城市，而城市居民75%的时间都生活在社区。老百姓对一座城市最直接、最真实的感受，往往来源于社区建设得好不好。强化社区建设，关乎居民的幸福感、城市的宜居度。当家门口就能托老托幼、休闲娱乐、健身购物，就能吸引更多的人特别是年轻人奔赴而来、定居打拼，构筑宜居宜业的城市图景。

然而，社区建设千头万绪，具体怎么抓？怎么抓具体？就在这次会议上，市委书记江凌进一步指出，建设成熟社区，要满足安全、便利、舒适三个条件，这也是成熟社区的标志。而要实现这些条件，就要把社区的服务体系、治理体系和文明建设体系构建起来。这一论述，为我们推动社区建设提供了新遵循。

服务体系建设重在解决民生大事。“社区工作根本上是为了社区居民的幸福生活，关键是要搞好服务。”社区建设说到底就是为民服务、为民办事。近年来，洛阳社区公共服务能力显著提升，累计建成邻里中心363个，基本实现市场化可持续运营；建成社区体育公园280个。同时，洛阳上榜全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点名单，瀍河、栾川入选河南省首批城市一刻钟便民生活圈试点区(县)，一个个环绕家门口的“15分钟生活圈”从无到有、从有到优，让幸福生活触手可及。

治理体系建设贵在推动模式创新。“社区治理得好不好，关键在基层党组织、在广大党员。”作为城市治理的“神经末梢”，社区治理事关千家万户的切身利益。这些年，我们积极推行“党建+网格+大数据”模式，全面提升党建引领基层治理效能。比如，西工区打造的“智慧西工”平台，居民网上吹哨，问题即刻解决，做到了“小事不出社区”；老城区西关街道搭建“微法庭”“和事老城”等平台，巧妙化解社区矛盾“千千结”……一个个创新实践，有效推动党组织向社区延伸、资源力量向社区下沉，助力城市更好地聚合资源、服务发展、造福群众。

文明建设体系强在培育精神家园。只有激活社区细胞，城市文明才有牢固基础。这些年，我们持续叫响“社区邻里日”品牌，实施文明实践“种子计划”，培育“三自”组织2.45万余个。将文明建设嵌入日常生活，让居民在精神文明的滋养中，增强对社区的认同感、归属感，更好地与城市同心共进。

社区建设，服务为本，治理为基，文明为魂。

今年1月，省委书记刘宁来洛调研时强调，社区工作连着千家万户，要完善服务网络，提升服务质量，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，把社区打造成群众最放心、最安心的港湾。小社区连着大民生。始终把社区建设的“关键小事”当成城市工作的“头等大事”，不断深化服务、治理、文明三大体系建设，提高社区精细化治理、精准化服务水平，我们就能以社区建设的更加安全、便利和舒适，写下城市品质提升的生动注脚。(洛平)