特色街区也要变年轻！洛阳今年重点民生实事项目发布，其中提到将重点提升改造定鼎门南广场、宝龙特色商业街区、上海市场、老城历史文化街区4个青年友好特色商业街区，创造更加时尚、年轻、潮流化的休闲消费场景。特色商业街区建设首次被列入重点民生实事，引人期待。

特色街区也要变年轻！洛阳今年重点民生实事项目发布，其中提到将重点提升改造定鼎门南广场、宝龙特色商业街区、上海市场、老城历史文化街区4个青年友好特色商业街区，创造更加时尚、年轻、潮流化的休闲消费场景。特色商业街区建设首次被列入重点民生实事，引人期待。

特色商业街区，“特”的是文化，瞄准的是青年，撬动的是消费，走的是文商旅融合发展路线，打造的是年轻人喜爱的“街头场景”。北京三里屯太古里，以时尚的氛围和多样化的消费场景，成为年轻人追求潮流的热门打卡地；扬州市皮市街，以“扬州慢”的独特文艺场景，成为年轻人“去班味”的首选地……随着“city walk”和夜经济的热度走高，爱逛街的年轻人捧红了一个又一个街区，使之成为城市的“流量担当”。

时代向前，消费更迭，谁抓住了年轻人的心，谁就抢占了消费市场的高地。光是“Z世代”就近3亿人，占总人口的19%，消费占比24%，堪称中国消费的“生力军”。打造好特色商业街区，使之成为年轻人的心头好，就能够撬动城市的消费能级。

近年来，从“明清风”的老城历史文化街区，到“民国风”的西工小街，再到“苏援风”的上海市场，洛阳持续推动特色商业街区建设，使之成为不少年轻人的打卡地，解锁了文商旅融合发展的“流量密码”，但想要“长红”，还需进一步提升消费场景，加快形成更多有重大影响力的街区地标。

街区因青春而蝶变。打造年轻人喜爱的街区，不是简单的商业填空，而是古都基因的重新编辑，年轻化是其闪亮的底色。紧盯民生实事，拿出干劲拼劲，提速特色商业街区建设，迎合年轻人追求与众不同的心理特点，突出街区场景创新和文化IP打造，推出更多“夜”态新玩法，让特色商业街区成为下班后的乌托邦、年轻人的引力场、文商旅的金名片，助力洛阳持续出圈。(洛平)