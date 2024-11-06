更加注重功能品质 ——二论加快提升洛阳城市能级

城市的持久繁荣，取决于功能和品质的持续提升。

城市的持久繁荣，取决于功能和品质的持续提升。

总结城市工作理念，推动城市提质更上层楼，市委书记江凌在全市城市工作会议上强调，“必须更加注重功能品质”，提出要坚持走内涵式发展道路，通过功能品质提升，营造更有利于吸引青年人才创业创新的环境。这一理念不仅是对城市发展规律的深刻把握，更是对人民群众美好生活向往的积极回应，彰显出洛阳以功能品质为支撑，撬动城市能级跃升的信心决心。

城市的功能品质，就是汇聚青年的“磁极”。年轻人代表城市的未来，他们期盼更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更高水平的医疗，把城市的功能品质提高了，就能不断地吸引年轻人奔赴而来。当前，城市发展“摊大饼”的时代已经结束，洛阳作为中原城市群副中心城市，面临郑州、西安等特大城市的“贴身”竞争，拉框架、铺摊子没有出路，走内涵式发展之路，强功能、提品质方是上策，唯有如此才能在周边区域有更强的辐射能力、带动能力、服务能力，在新一轮城市能级竞赛中拥有一席之地。

让生活更美好，就是城市最好的“质”感。近年来，我市以“两建设、三改造”为重点，坚持重在提质，在提升城市能级中，不断刷新市民的幸福感。从7所高中迁建、8所高中提升，超常规、大手笔重塑教育格局，到呼吸、脑病等国家区域医疗中心落地开诊，不出洛阳就能看“北上广”专家号；从数百个老旧小区完成改造，“老破小”蝶变成为“新家园”，到建成社区邻里中心363个、社区体育公园280个，公共服务送到家门口、楼底下；从呼南高铁焦洛平段和机场三期改扩建等加快推进，洛阳“快出慢游”交通网络加快构建，到“1+3”高品质古都文化体验区提速建设，整座城市越来越像一个大景区……功能品质提档升级，城市调性与青年期盼愈加契合，更多的年轻人与洛阳“双向奔赴”。

实践证明，做强功能、品质升级，重构的是城市发展逻辑，重塑的是古都空间价值，这是洛阳“城长”新的成功密码。

前行的脚步永不停歇，品质的追求也永无止境。今年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划之年，尽管形势依然复杂严峻，但国家将实施更加积极有为的宏观政策，必将释放出更多的红利。新的一年，我市将继续聚焦“两建设、三改造”，推动呼南高铁焦洛平段控制性工程一季度开工，力争北郊机场改扩建年底前开工，全面完成110个老旧小区改造，加快推进关林片区、上海市场、古城片区等重点片区改造，实施城市雨污水管网改造等，这意味着提升城市功能品质，前景广阔，但也任重道远，需要我们用更加出彩的业绩，为高品质洛阳持续“充值”。

城之所向，以“质”取胜。抢抓机遇、实干攻坚，扭住重点任务、打造品质之城，朝着竞争优势突出、带动能力较强的区域中心城市目标迈进，我们定能吸引年轻人用青春为洛阳投票。(洛平)