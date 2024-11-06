更加注重产城融合 —— 一论加快提升洛阳城市能级

提升城市功能品质，洛阳迎着春天再出发。

提升城市功能品质，洛阳迎着春天再出发。

深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实中央、省委部署要求，总结近年实践经验，日前召开的全市城市工作会议，对推动城市提质、提升城市能级再部署再推进，彰显“一张蓝图绘到底”的决心。

人因城而凝聚，城因人而繁荣。城市工作连接千家万户，向来牵动人心。一座城市品质与能级的高度，既决定着城市本身的成长速度与发展高度，也关系着一城之人的生活温度与奋斗广度。正因此，近几年洛阳持续提升城市功能品质，城市建设于大处着眼、细处着力，公共服务深度下沉、嵌入社区，既有呼南高铁焦洛平段、机场三期改扩建等重大基础设施建设的捷报频传，也有城市阳台、邻里中心等公共服务设施建设的惠民利民。2024年实施城市提质项目675个，完成投资445亿元；新建改扩建义务教育学校36所；188个老旧小区3.73万户完成改造，加装电梯196部；累计建成邻里中心363个……新成绩，照见洛阳品质能级新跃升。

“做好一项工作，理念对头很关键。”与以往有所不同，这次会议上，市委书记江凌面向“十五五”发展所需，兼顾新时代城市工作要求与洛阳现阶段实际，首先提出树牢“四个更加注重”的理念。其中，“更加注重产城融合”被置于首位，强调通过做大做强优势产业，为提升城市能级提供有力支撑。

产城融合并非新概念，但在城市建设由拉框架、铺摊子转向强功能、提品质的当下，它有着新的价值指向。特别是我们应认识到，提升城市能级，在很大程度上要做大城市体量，而城市体量的两大构成要素，就是城市规模与经济总量。无论是做大城市规模，还是做大经济总量，都要靠产业。只抓城市不抓产业，不推动产城有效融合，不做大做强产业，以产兴城、以城聚人、以人兴业就无法形成闭环、实现良性循环，城市规模与经济总量就难言做大，城市就没有竞争力，最终将走向衰落。

产业托举，城市向上。近年，我市聚焦产城融合做了大量工作，也取得了扎实成效。比如，聚焦“四新一装备”，围绕龙头企业、大院大所、细分领域，高标准建设了23家科技产业社区，一方面汇聚科技创新资源、打造产业创新高地，另一方面完善餐饮、购物、休闲、人才公寓等生活配套，目前进驻企业总量已超千家。园区是技术创新、生产制造，周边是衣食住行、丰富生活，造就“产城人”融合新空间。又如，将发展城市经济作为城市工作的首要任务，充分依托城市发展产业，大力发展城市旅游、平台经济、文创产业等与城市紧密融合的产业。如今，全市城市民宿、汉服经济蓬勃发展，涌现4000多家民宿、1200余家汉服馆，带动就业超5万人；城市区31万平方米闲置楼宇被盘活，进驻企业超7000家，带动就业超8万人……产与城实现更深度的融合。

产兴则城兴，融合无止境。奋进2025，我市又谋划了130项城市提质项目，“加快定鼎门南广场等特色商业街区建设”“打造古城、安业坊等都市民宿集群”“建成星级科技产业社区15家”“加快西工周王城广场片区、洛龙开元湖片区等6大楼宇经济核心区域建设”等赫然在列，意味着推进产城融合仍是今年城市工作的重头戏。把准着力点、持续下力气，纵深推动产与城共荣互促，相信洛阳城市能级必能再上一个新台阶。(洛平)