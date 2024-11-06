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洛平：让大遗址与城市共生共荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.02.22 08:58
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　　推进文物保护规划编制全覆盖，做好文物保护规划与国土空间规划衔接……日前，国家文物局等三部门联合印发了一则通知，旨在加强大遗址保护规划和用地保障，统筹协调大遗址保护与农业生产、农村发展的关系。这一全国性指导文件，为我们更好地平衡大遗址保护与城乡发展提供了新遵循。

　　大遗址承载着民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的文明资源。值得一提的是，在一同公布的重要大遗址清单(第一期)中，洛阳的二里头、偃师商城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城等4处大遗址悉数上榜，数量位居全国第一。对我们而言，这既是宝贵财富，也是艰巨考验。当前，在洛阳中心城区的核心区中，文物区占116平方公里，占比高达52%。这么多，这么密，又这么重要的大遗址，保护难度与成本可想而知。这也就意味着，做好保护与发展“两手抓”，尤须在规划和利用之间寻求平衡。

　　应看到，长期以来，洛阳始终坚持保护第一、守正创新，推动大遗址实现了从“保”起来到“美”起来再到“活”起来的蝶变。“一五”期间，我们提出“避开老城建新城”，在涧西规划工业区；后又在全国率先实施“先考古发掘后动土施工”；再到四期城市总体规划时，有效避让隋唐洛阳城22平方公里的里坊遗址……依据不同遗址的不同特点、不同环境，在“一址一策”做好保护的基础上，我们又将大遗址与城市更新、乡村振兴、文旅产业和民生改善深度融合。如今，隋唐洛阳城、二里头等国家考古遗址公园火爆出圈、一票难求，不少大遗址已然融入百姓生活，成为文旅新地标，在与时俱进中实现与城市的共生共荣。

　　五都荟洛，大有可为。大遗址保护利用不仅是文化命题，更是发展课题。一如既往守土尽责，最大限度地把大遗址保护好、传承好，不断在活化利用中平衡保护与开发，相信在不远的将来，珍贵的大遗址将给我们带来更多惊喜。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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