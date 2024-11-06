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宁德时代扩能背后的变局（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.02.21 08:23
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　　宁德时代洛阳基地预计一期一季度全面投产，二期年底前投产，三、四期一季度开工。随着宁德时代洛阳基地迎来产能高峰期，洛阳的产业格局正在发生改变。

　　等风来，不如追风去。洛阳作为老牌工业基地，长期依赖传统产业，风口产业发展不足，经济面临附加值低、增长乏力等问题。宁德时代进驻，扛起我市大力发展风口产业的大旗，为洛阳注入了新能源产业链的“链主”动能。

　　从对接签约100天，到项目落地100天，再到一期电池工厂投产、进入产能高峰，宁德时代洛阳基地创造了一个又一个“洛阳速度”，正以领军者的姿态快速成长，给洛阳这个“工业重镇”带来前所未有的蜕变。

　　这蜕变是产业链群的重构。宁德时代作为全球动力电池龙头，带动上下游产业串链成群，有利于上游的洛钼和中硅高科等本地企业转型配套，下游的整车制造比如一拖新能源农机加快布局，助推洛阳千亿级新能源产业集群加速崛起。这蜕变是灯塔工厂的示范。作为智能制造的新标杆，宁德时代洛阳基地实现了生产全流程的自动化、数字化和智能化，给洛阳制造业转型升级树立了身边的样板，它的技术溢出，无疑将推动洛阳制造业技术水平整体提升……可以说，宁德时代布局洛阳，带来的不仅是产能的扩张，更是产业基因的重组，解决了新能源汽车产业“缺芯少魂”问题，给缺乏产业支撑的洛阳经济注入一针“强心剂”，让洛阳又站在“时代的风口”，完全可以与“十大厂矿”相媲美。

　　应该看到，我市新能源电池产业链仍面临本地配套率不高、传统产业“腾笼换鸟”等多重问题与挑战，宁德时代洛阳基地的扩张正在掀起一场深层次的产业革命，考验洛阳打破传统路径依赖的信心与定力，倒逼洛阳在要素配置、创新生态、治理模式上全面革新。风物长宜放眼量，主动识变应变求变，把握机遇、破解问题，洛阳定能站稳风口、换道超车，从“共和国长子”华丽转身为“新能源时代的新贵”。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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