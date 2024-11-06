笑场喜剧 “欢声笑语”讲述城市烟火

夜幕降临，位于涧西区广州市场步行街的“笑场喜剧”剧场内，不时传出欢声笑语。聚光灯下，脱口秀演员声情并茂，用一个个充满烟火气的幽默段子，带领观众打开心扉，忘记烦恼，尽享欢乐。

夜幕降临，位于涧西区广州市场步行街的“笑场喜剧”剧场内，不时传出欢声笑语。聚光灯下，脱口秀演员声情并茂，用一个个充满烟火气的幽默段子，带领观众打开心扉，忘记烦恼，尽享欢乐。

“我们是一群输送快乐的人，观众发自内心的笑声，是对我们无上的褒奖。”37岁的周长帅是“笑场喜剧”的主理人和创始人，他说自己从事脱口秀行业，完全是出于热爱。

周长帅大学毕业后进入我市一家媒体做播音主持工作。2015年，他代表洛阳参加全省广播主持人脱口秀大赛，自此喜欢上了脱口秀。

2016年，他前往北京接受喜剧专业培训，并在一年后参加了洛阳举办的一场脱口秀演出。上千人的演出现场让他感受到这门新兴艺术的独特魅力。正是在这一年，周长帅和几个朋友组建团队，创办了洛阳第一家脱口秀剧场——“笑场喜剧”。

那个时候，中国的脱口秀刚起步不久，线下剧场主要集中在北上广深等一线城市，洛阳人花钱进剧场的热情并不高。“笑场喜剧”最惨淡的时候，一场开放麦演出，仅有5名观众。

“就算只有一个观众，咱们也要保质保量完成演出。”周长帅说，既然选择了自己热爱的事业，就要义无反顾坚持下去。

外人眼中的脱口秀有点像单口相声，可是与传统相声讲究的“三翻四抖铺平垫稳”相比，脱口秀的“包袱”密度更大，挑战也更大。比如，按照“笑场喜剧”如今的商演标准，脱口秀每分钟要有3个笑点，一场90分钟的演出要让观众笑足270次。