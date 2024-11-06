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隋唐洛阳城景区：演艺注入文旅 丰富沉浸体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:39
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　　天气渐暖，随着中国洛阳牡丹文化节脚步临近，隋唐洛阳城景区的演员们也在加班加点，昼夜排练，喜迎盛会。

　　现场：最晚排练至次日凌晨2点

　　“奉天承运，皇帝诏曰……”下午2点，在隋唐洛阳城九洲池景区，一场盛大的《九洲迎宾礼》正在紧张排练。一曲舞蹈终了，英姿飒爽的“上官婉儿”在御道上宣读圣旨，欢迎八方宾朋。

　　“这是我第一次参加牡丹文化节相关演出排练。非常新奇，更多的是激动。”上官婉儿的扮演者倪锦瑶是土生土长的洛阳人，她今年才来到九洲池景区工作。近段时间，她走遍隋唐洛阳城景区的各个角落，随处可见正在排练的演员。

　　近期，为迎接牡丹文化节，给海内外游客留下难忘的回忆，隋唐洛阳城景区(应天门、天堂明堂、九洲池)的演员们既要保证每天100多场常态化演出的质量，还要保证新节目出彩。他们采用边演出边排练的方式，精耕细作，打磨新节目，确保以最佳的状态迎接各地游客。

　　以倪锦瑶所在的九洲池景区为例，演员们每天要进行50场以上的常态化演出，同时还要利用演出的间隙，争分夺秒排练。

　　倪锦瑶早晨9点来到景区，晚上9点多才下班。前一段时间，她和同伴们结束晚上9点半的演出之后，匆匆更换服装，开始排练新节目。那一晚，为了和灯光音响达到最佳的匹配效果，演员们一遍遍走位，一直忙到次日凌晨2点。

　　“虽然很辛苦，但是看到大家配合得越来越默契，舞台表演效果越来越出色，我的心里美滋滋的，特有成就感。”倪锦瑶说，希望尽自己的力量，为牡丹文化节增光添彩，为洛阳文旅出圈贡献绵薄之力。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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