瀍河区灯车房联展：激发消费新活力 助力经济开门红

汽车订单数量1258台，预计销售额约1.5亿；商品房销售面积1833.86平方米，合同金额达1710.55万元；无人机灯光秀占据洛阳市网络热搜第一......2月14日，随着瀍河区灯车房联展的圆满落幕，瀍河区商务局公布了此次联展的亮眼成绩单。

汽车订单数量1258台，预计销售额约1.5亿；商品房销售面积1833.86平方米，合同金额达1710.55万元；无人机灯光秀占据洛阳市网络热搜第一......2月14日，随着瀍河区灯车房联展的圆满落幕，瀍河区商务局公布了此次联展的亮眼成绩单。

这份成绩单不仅彰显了瀍河区新春促消费活动的显著成效，更为该区第一季度经济的“开门红”奠定了坚实基础。瀍河区深入贯彻中央“惠民生、促消费、增后劲”的决策部署，认真落实省市关于推动2025年第一季度经济“开门红”的要求，交出了令人满意的答卷。

春节期间，瀍河区精心策划了第三届灯车房联展活动，通过“花灯展示、汽车展销、房产推介”三大板块，整合文旅、商贸、地产等多方资源，为游客和市民打造了一站式消费体验场景。同时，还配套开展了“好吃好喝就来瀍河”、惠民补贴、线上直播、新歌发布、文化演艺、无人机表演等一系列丰富多彩的活动，形成了“日游园景、夜赏光影、线上线下联动”全天候消费模式，极大地激发了市民游客的消费热情。

2月7日，在瀍河区的“灯车房”联展活动现场，市民杨先生表示：“家里的油车正好需要换新，这次联展活动让我找到了理想的车型，加上国家、省和厂家的补贴，价格非常划算。”于是，他当场对比了几款车后，便选定并交付了定金。瀍河区商务局相关负责人介绍，得益于汽车置换补贴等多重优惠政策的推动，今年春节期间的汽车销售以新能源汽车为主，活动中共售出1258台汽车，销售额高达1.5亿元，市场表现明显优于往年。

购房展销活动上，多家企业亮相，吸引了众多市民前来逛展看灯买房。刘女士的孩子即将要上小学，趁着房展活动，她有意向选购一套离学校近的房子。“这回参展的房子户型多、位置好、配套全、交通便利，而且周边有学校，符合我们现在的需求”，刘女士表示，如果现场看了房子各方面都理想的话，我们打算就定下来了。

此外，丰富多彩的文旅活动进一步赋能文旅消费。大运河国家文化公园内的无人机灯光秀吸引了成千上万的游客朋友来到瀍河，街头巷尾的餐饮店内许多游客对瀍河美食赞不绝口，游客市民驻足在颇具艺术感的灯展造型前打卡拍照，城市民谣《勒马听风处》成为了洛阳市民口口相传的洛阳民谣，这个春节，瀍河浓厚的春节氛围激发了市民游客的消费热情。

据介绍，灯车房联展作为瀍河区的一项传统文化活动，已成功举办了两届，深受市民和游客的喜爱。本届联展突显传承中创新，旨在开展春节促消费系列活动，促进春节文旅消费业态多元化发展，拓展销售渠道，培育文旅消费热点。联展呈现出三大特色：一是规模扩大。引入新能源汽车等新业态，展区面积增大，布局设置更加优化。二是惠民加码。在汽车以旧换新补贴的基础上，增设100万元资金池，专项用于汽车补贴。三是形式升级。活动期间，同步举行《勒马听风处》MV首发仪式及“勒马听风民谣”抖音话题挑战赛。

瀍河区相关负责人表示，下一步将按照中央促消费决策部署和省市相关要求，继续优化活动内容，创新消费模式，进一步激发市场活力，促进区域经济持续健康发展。(邓佳英)