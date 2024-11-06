洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区灯车房联展：激发消费新活力 助力经济开门红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.02.14 20:09
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
 

　　汽车订单数量1258台，预计销售额约1.5亿；商品房销售面积1833.86平方米，合同金额达1710.55万元；无人机灯光秀占据洛阳市网络热搜第一......2月14日，随着瀍河区灯车房联展的圆满落幕，瀍河区商务局公布了此次联展的亮眼成绩单。

　　这份成绩单不仅彰显了瀍河区新春促消费活动的显著成效，更为该区第一季度经济的“开门红”奠定了坚实基础。瀍河区深入贯彻中央“惠民生、促消费、增后劲”的决策部署，认真落实省市关于推动2025年第一季度经济“开门红”的要求，交出了令人满意的答卷。

　　春节期间，瀍河区精心策划了第三届灯车房联展活动，通过“花灯展示、汽车展销、房产推介”三大板块，整合文旅、商贸、地产等多方资源，为游客和市民打造了一站式消费体验场景。同时，还配套开展了“好吃好喝就来瀍河”、惠民补贴、线上直播、新歌发布、文化演艺、无人机表演等一系列丰富多彩的活动，形成了“日游园景、夜赏光影、线上线下联动”全天候消费模式，极大地激发了市民游客的消费热情。

 

　　2月7日，在瀍河区的“灯车房”联展活动现场，市民杨先生表示：“家里的油车正好需要换新，这次联展活动让我找到了理想的车型，加上国家、省和厂家的补贴，价格非常划算。”于是，他当场对比了几款车后，便选定并交付了定金。瀍河区商务局相关负责人介绍，得益于汽车置换补贴等多重优惠政策的推动，今年春节期间的汽车销售以新能源汽车为主，活动中共售出1258台汽车，销售额高达1.5亿元，市场表现明显优于往年。

 

　　购房展销活动上，多家企业亮相，吸引了众多市民前来逛展看灯买房。刘女士的孩子即将要上小学，趁着房展活动，她有意向选购一套离学校近的房子。“这回参展的房子户型多、位置好、配套全、交通便利，而且周边有学校，符合我们现在的需求”，刘女士表示，如果现场看了房子各方面都理想的话，我们打算就定下来了。

　　此外，丰富多彩的文旅活动进一步赋能文旅消费。大运河国家文化公园内的无人机灯光秀吸引了成千上万的游客朋友来到瀍河，街头巷尾的餐饮店内许多游客对瀍河美食赞不绝口，游客市民驻足在颇具艺术感的灯展造型前打卡拍照，城市民谣《勒马听风处》成为了洛阳市民口口相传的洛阳民谣，这个春节，瀍河浓厚的春节氛围激发了市民游客的消费热情。

 

　　据介绍，灯车房联展作为瀍河区的一项传统文化活动，已成功举办了两届，深受市民和游客的喜爱。本届联展突显传承中创新，旨在开展春节促消费系列活动，促进春节文旅消费业态多元化发展，拓展销售渠道，培育文旅消费热点。联展呈现出三大特色：一是规模扩大。引入新能源汽车等新业态，展区面积增大，布局设置更加优化。二是惠民加码。在汽车以旧换新补贴的基础上，增设100万元资金池，专项用于汽车补贴。三是形式升级。活动期间，同步举行《勒马听风处》MV首发仪式及“勒马听风民谣”抖音话题挑战赛。

　　瀍河区相关负责人表示，下一步将按照中央促消费决策部署和省市相关要求，继续优化活动内容，创新消费模式，进一步激发市场活力，促进区域经济持续健康发展。(邓佳英)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八所未迁建高中改造提升和新...
  • 江凌与赤峰市委书记唐毅举行工作会谈
  • 杭州启示录——洛阳两会热议DeepS...
  • 洛阳今日多云间晴天 最高气温14℃
  • 徐衣显调研春节后复工复产工作
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 洛阳席殊书屋：让更多人爱上阅读
  • 美团发布《2025春节景区消费数据...
  • 中国一拖特专车分公司：开足产能...
  • 洛阳新增23家市企业技术中心
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    洛邑古城元宵节

    国风人像

    王城上元夜 伴月赏花灯

    应天门
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605