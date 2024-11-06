洛阳多个品牌入选2024年河南消费名品方阵

记者从市工信局获悉，近日省工信厅发布2024年河南消费名品方阵评选结果，我市多个品牌成功上榜。

记者从市工信局获悉，近日省工信厅发布2024年河南消费名品方阵评选结果，我市多个品牌成功上榜。

分级打造中国消费名品方阵，是我国聚焦消费品产业特色优势，加快培育区域特色优势产业和优质品牌的重要内容。通过申报、审核、专家评审等多个阶段，最终“伊滨钢制家具”获评河南消费名品区域品牌，“高家三彩”“杜康”“洛正”获评河南消费名品企业品牌。另外，河南万省生物科技有限公司的“历史文化融入中式糕点提升品牌建设”案例、洛阳科飞亚家具有限公司的“科飞亚家具智能产线”案例、正大食品(洛阳)有限公司的“小酥肉加工智能产线项目”案例获评“数字三品”应用场景典型案例。

近年，我市紧紧围绕河南消费名品方阵建设工作，深入挖掘自主创新、品质高端、信誉良好的消费品牌，迄今成功推动偃师区获评“中国布鞋之都”，伊滨区庞村镇获评“中国钢制家具之都”，“洛阳汉服”入选省工信厅纺织服装区域品牌培育名单，森傲家具适老家具系列产品被列入2024年工信部老年用品产品推广目录，李学武牡丹瓷被外交部选为中国外交礼品，作为“国礼”赠送给全球196个国家的贵宾。

下一步，我市将继续加大消费品工业企业培育力度，加强政策引导，以“数字三品”行动为抓手，聚焦产业链供应链关键环节，加速推动数字经济与消费品工业融合发展，加快行业数字化转型步伐，为全市经济发展注入强大动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷)