【两会花絮】政协大会上有个“李一针”

“李院长只扎了一针，我的颈椎疼痛就缓解了很多，可以安心开会了。”9日上午，在市政协十四届三次会议委员驻地，一名政协委员说。

“李院长只扎了一针，我的颈椎疼痛就缓解了很多，可以安心开会了。”9日上午，在市政协十四届三次会议委员驻地，一名政协委员说。

政协委员口中的李院长，名叫李一鸣，是老城区政协委员、洛阳九龙鼎医院院长李一鸣，也是市政协十四届三次会议医疗保障组成员。在本次大会期间，他的优质服务，得到参会政协委员和工作人员的交口称赞。

李一鸣出生在一个中医世家，受家庭影响，他走上了治病救人这条路。“秉初心，守医德。”李一鸣以弘扬中医文化和中医传统治疗手法为己任，坚持“诚信为本，科学施治”的治疗理念，让中医真正与时代特征相结合。

2022年，李一鸣成为老城区政协委员。“这份荣誉时刻警醒着我自己，要以正直、勤奋的态度履职尽责，为医疗卫生事业发展贡献力量。”基于专业思考，李一鸣先后提交提案《关于提高基层医疗卫生服务水平的建议》，形成社情民意信息《在村级卫生所投放AED的建议》，推动优质医疗资源扩容下沉，当好群众健康的“守门人”。

两会是全市人民政治生活中的一件大事。在市政协十四届三次会议筹备过程中，鉴于李一鸣精湛的医术，同时他又是老城区政协委员，大会秘书处诚挚邀请他加入医疗保障组，为参会的政协委员和工作人员提供服务。对此，李一鸣欣然应允。

“政协大会是广大政协委员参政议政，共商改革良策、共谋发展大计的重要平台，为委员服务，也是为洛阳发展服务，我很自豪。”李一鸣说。

李一鸣医术精湛，尤其擅长针灸，委员们都称其为“李一针”。大会期间，无论是在委员驻地，还是会场内外，都能看到他的身影。在为广大委员、工作人员治疗的同时，他还积极宣传健康理念，普及健康知识，得到大家的点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 冯波 文/图）