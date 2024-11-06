洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于洛阳市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 09:10
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

关于洛阳市2024年国民经济和社会发展计划
执行情况与2025年国民经济和社会发展
计划（草案）的报告（摘要）
——2025年2月9日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上
洛阳市发展和改革委员会

　　一、2024年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2024年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力稳增长、促转型、惠民生、防风险，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进，全年地区生产总值同比增长4.9%。

　　——经济运行稳步向好。生产供给稳定增长。有效需求持续回升。加力落实“两新”政策。

　　——创新动能持续增强。创新平台提质增效。创新主体培育壮大。创新要素加快汇聚。创新生态逐步完善。

　　——产业发展集聚成势。链群培育提质升级。转型升级步伐加快。市场主体发展壮大。

　　——城市功能品质完善提升。重大基础设施加快建设。城市提质效果显现。城市经济持续增强。

　　——乡村振兴扎实推进。富民产业发展壮大。美丽乡村加快建设。乡村治理持续提升。脱贫攻坚成果巩固拓展。

　　——文旅融合创新发展。文旅市场持续火爆。新文旅业态加快培育。保护传承力度加强。

　　——改革开放深化拓展。重点改革纵深推进。高水平开放步伐加快。营商环境持续优化。

　　——民生保障持续改善。公共服务不断提高。环境质量持续改善。风险隐患有效化解。

　　二、2025年经济社会发展的总体要求和主要目标任务

　　总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、全省“两会”、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着眼构建新发展格局，立足推动高质量发展，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，更加注重稳定企业生产经营、促进群众就业增收和防范化解重大风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

　　主要目标：地区生产总值增长6%，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长7.5%，社会消费品零售总额增长6.5%，进出口总值稳定增长，一般公共预算收入增长3%左右，研发经费投入强度超过3.28%，创新平台总数超过4000个，新认定高新技术企业300家以上，新备案科技型中小企业3000家以上，新增各类经营主体10万户，城镇新增就业9万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，居民收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅控制在2%左右，单位生产总值能耗完成“十四五”考核目标。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛YOUNG新担当！2025，洛阳重点抓...
  • 视频 | AI带您读报告：洛阳2025年...
  • 两会长卷 | 2025年，洛阳将用实力...
  • 直播 | 洛阳市十六届人大三次会议...
  • 江凌参加涧西区代表团审议
  • 江凌参加政协经济界别组讨论
  • 市十六届人大三次会议开幕
  • 逐步推行公立医疗机构医用耗材采...
  • 两会看新景！洛阳代表委员热议产...
  • 洛阳今日晴转多云 最高气温11℃
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    洛阳大河荟

    应天门

    晨曦

    春日老城
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605