关于洛阳市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（摘要）

2024年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力稳增长、促转型、惠民生、防风险，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进，全年地区生产总值同比增长4.9%。

关于洛阳市2024年国民经济和社会发展计划

执行情况与2025年国民经济和社会发展

计划（草案）的报告（摘要）

——2025年2月9日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上

洛阳市发展和改革委员会

一、2024年国民经济和社会发展计划执行情况

2024年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力稳增长、促转型、惠民生、防风险，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进，全年地区生产总值同比增长4.9%。

——经济运行稳步向好。生产供给稳定增长。有效需求持续回升。加力落实“两新”政策。

——创新动能持续增强。创新平台提质增效。创新主体培育壮大。创新要素加快汇聚。创新生态逐步完善。

——产业发展集聚成势。链群培育提质升级。转型升级步伐加快。市场主体发展壮大。

——城市功能品质完善提升。重大基础设施加快建设。城市提质效果显现。城市经济持续增强。

——乡村振兴扎实推进。富民产业发展壮大。美丽乡村加快建设。乡村治理持续提升。脱贫攻坚成果巩固拓展。

——文旅融合创新发展。文旅市场持续火爆。新文旅业态加快培育。保护传承力度加强。

——改革开放深化拓展。重点改革纵深推进。高水平开放步伐加快。营商环境持续优化。

——民生保障持续改善。公共服务不断提高。环境质量持续改善。风险隐患有效化解。

二、2025年经济社会发展的总体要求和主要目标任务

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、全省“两会”、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着眼构建新发展格局，立足推动高质量发展，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，更加注重稳定企业生产经营、促进群众就业增收和防范化解重大风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

主要目标：地区生产总值增长6%，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长7.5%，社会消费品零售总额增长6.5%，进出口总值稳定增长，一般公共预算收入增长3%左右，研发经费投入强度超过3.28%，创新平台总数超过4000个，新认定高新技术企业300家以上，新备案科技型中小企业3000家以上，新增各类经营主体10万户，城镇新增就业9万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，居民收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅控制在2%左右，单位生产总值能耗完成“十四五”考核目标。