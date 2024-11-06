持续深化改革 推动市域高中优质均衡发展——访市人大代表韩凯歌

“受城镇化进程加快、义务教育学校布局调整、学龄人口迁移等因素影响，县域高中与城市高中相比，面临着更大的发展挑战。建议进一步深化改革，推动市域高中教育实现更加协调的发展。”市人大代表、嵩县第一高级中学教师韩凯歌表示。

“受城镇化进程加快、义务教育学校布局调整、学龄人口迁移等因素影响，县域高中与城市高中相比，面临着更大的发展挑战。建议进一步深化改革，推动市域高中教育实现更加协调的发展。”市人大代表、嵩县第一高级中学教师韩凯歌表示。

韩凯歌建议，健全管理体制，壮大市级高中教研员队伍，并向县级持续延伸，促进区域内普通高中教育资源相对均衡配置；优化市域高中教育布局，结合本地产业发展实际，积极推动特色高中建设，为学生个性化发展提供丰富的资源和平台支持；科学推进集团化办学，扩大普通高中优质教育资源总量，并通过城乡结对帮扶、教育人才“组团式”帮扶等方式，推动优质资源共享，逐步缩小区域差距和校际差距。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）