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代表委员分团分组审议讨论政府工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 08:36
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　　昨日下午，出席市十六届人大三次会议的市人大代表和出席市政协十四届三次会议的市政协委员分团分组审议讨论政府工作报告。

　　审议、讨论现场气氛热烈，代表委员们紧紧围绕报告内容，结合各自工作实际踊跃发言，谈体会、说感受、提建议、谋发展。大家一致认为，政府工作报告坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委决策部署、市委要求，总结成绩客观全面，分析问题实事求是，部署工作精准有力，是一个提振士气、鼓舞人心、引领发展的好报告，进一步增强了大家铆足干劲促发展的信心和底气，完全赞成这个报告。

　　聚焦产业发展，大家纷纷表示，要始终坚持以科技创新引领产业升级，围绕推动创新发展深化改革，积极抢占产业发展新赛道，更好地以创新能力提升推动发展动能转换、产业格局重塑，不断厚植竞争新优势。

　　聚焦城市提质，大家一致认为，要深刻认识到区域竞争格局的变化，把准大局大势，强化组团发展理念，加强中心城区和环都市区各县城的创新协同、产业协作、交通互连，进一步完善城市功能，做大做强产业，着力提升城市能级，努力把洛阳打造成竞争优势突出、带动能力较强的区域中心城市。

　　聚焦乡村振兴，大家畅所欲言，表示要坚定走好城乡融合发展之路，坚持集中连片推进乡村全面振兴，分批抓好乡村人居环境改善，全域加强乡村治理，推动人口合理有序流动，加快绘就宜居宜业和美乡村新画卷。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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