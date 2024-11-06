市政协召开十四届二十七次主席会议

昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届二十七次主席会议。

昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届二十七次主席会议。

会议听取了各界别委员组审议和讨论政协第十四届洛阳市委员会第三次会议各项工作报告以及常委会工作报告决议(草案)、提案工作情况报告决议(草案)、大会政治决议(草案)情况的汇报。会议听取了各界别委员组审议候选人名单(草案)、大会选举总监票人等人员名单(草案)、大会选举办法(草案)讨论情况的汇报。会议决定将上述草案审议和讨论情况向市政协十四届十五次常委会会议报告。

会议听取了政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届三次会议提案审查情况的报告(草案)，并决定提请市政协十四届十五次常委会会议审议。

会议审议了拟提请市政协十四届十五次常委会会议审议的市政协十四届十五次常委会会议建议议程。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊)