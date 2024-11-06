促进文商旅融合发展 推动消费繁荣“长红”——访市人大代表冀小会

“去年，我市文旅持续火爆‘出圈’，涌现出一批文商旅融合发展示范区。”市人大代表、洛阳市王城小学教师冀小会说，洛阳要坚定不移走好文商旅融合发展之路，全面推动各类消费持续繁荣，做强做优新文旅产业。 “去年，我市文旅持续火爆‘出圈’，涌现出一批文商旅融合发展示范区。”市人大代表、洛阳市王城小学教师冀小会说，洛阳要坚定不移走好文商旅融合发展之路，全面推动各类消费持续繁荣，做强做优新文旅产业。 冀小会建议，持续推进文商旅融合特色街区建设，坚持线上线下联动发力，优化消费场景，提升街区调性风貌，丰富业态供给；坚持文化赋能，将文化融入建设运营的各个环节，促进传统商贸业焕发新活力；紧跟文旅消费热潮，增加高品质商品和服务供给，培育新兴消费业态，丰富游客消费体验，更好地满足游客个性化、多样化需求，推动文旅“出圈”与经济社会发展形成良性互动。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）