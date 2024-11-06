市政协召开十四届十五次常委会会议

昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十五次常委会会议。

昨晚，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十五次常委会会议。

会议听取了各界别委员组审议和讨论政协第十四届洛阳市委员会第三次会议各项工作报告以及常委会工作报告决议(草案)、提案工作情况报告决议(草案)、大会政治决议(草案)情况的汇报，并决定将上述草案提请全体委员大会审议。

会议听取了各界别委员组审议候选人名单(草案)、大会选举总监票人等人员名单(草案)、大会选举办法(草案)讨论情况的汇报，并决定将上述草案提请全体委员大会审议。

会议听取和审议了政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届三次会议提案审查情况的报告(草案)，并决定提请全体委员大会审议。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊)