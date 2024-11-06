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巧用“微改造” 缓解校园周边交通拥堵——访市政协委员陈少乐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 08:23
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　　“放学时段，中小学校门口常常出现人车混行的情况，既影响交通效率，也存在安全隐患。”市政协委员、洛阳市规划建筑设计研究院国土空间规划院副院长陈少乐说。

　　陈少乐表示，放学时段的拥堵，不仅是车多的问题，更是空间规划与秩序管理的双重缺失。比如，家长扎堆挤在校门周边，电动车随意停放占道，学生放学秩序管理不到位……这些问题叠加。因此，必须通过精细化分区管理，从源头疏解矛盾。

　　他建议，巧用“微改造”，在学校周边设立“四区一通道”：设立家长等候区、学生等候区、非机动车停车区和机动车停车区，同时打造一条从校门到家长等候区的“闭环通道”，为学生提供安全有序的放学环境。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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