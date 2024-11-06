发挥职业教育优势 助力县域经济高质量发展——访市人大代表刘丽彬

“当前，洛阳正着力推动县域经济高质量发展。要充分发挥职业教育在高技能人才培育、科技创新等方面作用，更好服务县域产业发展。”洛阳市人大代表、洛阳科技职业学院校长刘丽彬表示。 “当前，洛阳正着力推动县域经济高质量发展。要充分发挥职业教育在高技能人才培育、科技创新等方面作用，更好服务县域产业发展。”洛阳市人大代表、洛阳科技职业学院校长刘丽彬表示。 刘丽彬建议，设立县域产业技能公共实训基地，让职业院校成为县域特色产业的“人才孵化器”。设立县域科技专项基金，鼓励高校与企业共建“揭榜挂帅”机制，引导企业加大研发投入，加速科技成果转化，引进和培育一批具有核心竞争力的创新型企业。此外，优化县域人才安居、创业扶持政策，吸引社会资本向县域流动，推动更多高成长性企业落户，为县域经济高质量发展注入新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 张怡熙/图）