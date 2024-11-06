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两会看新景！洛阳代表委员热议产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.09 18:20
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　　在伊滨区，宁德时代洛阳基地“火力全开”，一期项目全线投产指日可待；在偃师区，优箔(洛阳)金属材料有限责任公司产线流动，新能源汽车动力电池铝箔供不应求；在涧西区，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司工人忙碌，透明材质表面在线瑕疵智能检测设备打破国外垄断……两会召开之际，洛阳产业发展创新动能足，风口气象新。

　　产业是经济发展的根基。围绕进一步抓好产业发展，两会代表委员纷纷察实情、建诤言。大家一致认为，新的一年，要突出改革创新、项目攻坚，持续抓好科技创新、项目建设、改革开放等，让洛阳产业发展气质更好、动力更足、环境更优。

　　科技创新是推动经济高质量发展的核心动力。“眼下，洛阳正以强化科技创新为引领，加快推动产业升级。龙门实验室是洛阳重大科技创新平台，我们感到责任重大、使命在肩。”市政协委员、龙门实验室智能装备先进材料科创中心主任潘昆明说，今年，实验室持续抓好科研能力、服务能力、运营能力建设，通过积极与企业共建产业研究院，常态化开展企业创新需求路演活动等举措，让更多科技成果“落地生根”，为洛阳产业发展提供强有力支撑。

　　走进位于洛阳国家大学科技园的中科慧远公司，“AI+先进制造”使得平均1.5秒完成一块手机盖板玻璃瑕疵检测成为可能。

　　“DeepSeek的爆火，让人们看到人工智能技术蕴藏的巨大潜力。洛阳要提升产业发展成长性竞争性，就必须抢抓产业发展新赛道，前瞻性布局人工智能等未来产业，探索工业视觉检测等大模型应用场景。”市人大代表、中科慧远公司董事长张正涛信心满满地说，“有理由相信，随着人工智能等颠覆性技术赋能千行百业，‘洛阳智造’定能百花齐放，为产业发展注入强劲动力。”

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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