好消息！洛阳春节期间可办理护照

记者27日获悉，洛阳市公安局出入境管理部门将于2025年1月31日(农历大年初三)上午9时到11时30分加班开门服务，方便洛阳在外地生活、学习、务工的群众及在校中、小学生和家长利用春节假期办理出入境证件。

记者27日获悉，洛阳市公安局出入境管理部门将于2025年1月31日(农历大年初三)上午9时到11时30分加班开门服务，方便洛阳在外地生活、学习、务工的群众及在校中、小学生和家长利用春节假期办理出入境证件。 记者27日获悉，洛阳市公安局出入境管理部门将于2025年1月31日(农历大年初三)上午9时到11时30分加班开门服务，方便洛阳在外地生活、学习、务工的群众及在校中、小学生和家长利用春节假期办理出入境证件。 服务单位、地址及联系电话如下： 单位：市公安局出入境接待大厅 地址：洛龙区太康西路80号 电话：63133478 单位：洛阳市公安局老城政务服务大厅出入境窗口 地址：洛阳市老城区墨香路(经八路)与状元红路交叉口南200米(老城公安分局院内) 电话：63136447 单位：洛阳市公安局瀍河政务服务大厅出入境窗口 地址：洛阳市瀍河区夹马营路555号君河湾西门北50米 电话：63135500 在此期间，对于符合国家移民管理局规定的：公民出国留学开学日期临近，前往国入境许可或者签证有效期即将届满，出国境参加紧急商务活动、洽谈业务等紧急情况的申请人，洛阳市公安局出入境管理部门将一如既往提供加急服务。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）