来吧！洛阳美术馆里过大年

记者27日获悉，2025年蛇年春节假期期间，洛阳美术馆将举行“洛艺生辉 美术馆里过大年”系列活动，欢迎广大游客、市民到场参观游玩。

记者27日获悉，2025年蛇年春节假期期间，洛阳美术馆将举行“洛艺生辉 美术馆里过大年”系列活动，欢迎广大游客、市民到场参观游玩。

据介绍，洛阳美术馆假期开放时间为：2025年1月29日—2月4日(正月初一至初七)上午9:00-11:30；下午1:30-5:00。假期闭馆调休时间为：2025年1月28日(除夕闭馆)

具体活动如下

【洛艺生辉——2025洛阳市新春美术作品展】

展览时间：2025.1.29—2025.2.12

展览地点：洛阳美术馆(洛阳画院)三层3/4展厅