春节期间，洛阳新奥燃气营业厅及部分业务办理时间有调整

记者26日获悉，洛阳新奥燃气春节期间营业厅及部分业务办理时间有所调整。 记者26日获悉，洛阳新奥燃气春节期间营业厅及部分业务办理时间有所调整，如有燃气相关业务咨询可在8:00—19:45点击公众号“洛阳新奥燃气”菜单栏【在线客服】或随时拨打95158。



●市区营业厅 1月28日(除夕) 九都路营业厅、南昌路营业厅、市府西街营业厅、景华路营业厅、启明路营业厅、伊滨区营业厅市区6个营业厅正常营业。 营业时间：9:00—15:00 1月29日—2月1日(初一至初四) 九都路营业厅、市府西街营业厅正常营业，其他营业厅暂停营业。 营业时间：9:00—15:00 2月2日—2月4日(初五至初七) 九都路营业厅、南昌路营业厅、市府西街营业厅、景华路营业厅、启明路营业厅、伊滨区营业厅市区6个营业厅正常营业。 营业时间：9:00—16:00 2月5日(初八)起 市区所有营业厅恢复正常营业。 营业时间：8:30—17:30 ●第三方代收点 新装及室外拆改移服务时间为—— 新装：1月27日(腊月二十八)—2月5日(初八)暂停，2月6日(初九)恢复。 室内外拆改移：1月24日(腊月二十五)—2月12日(正月十五)暂停受理，2月13日(正月十六)恢复。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 童志江）