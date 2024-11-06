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春节期间，洛阳新奥燃气营业厅及部分业务办理时间有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.26 18:02
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　　记者26日获悉，洛阳新奥燃气春节期间营业厅及部分业务办理时间有所调整，如有燃气相关业务咨询可在8:00—19:45点击公众号“洛阳新奥燃气”菜单栏【在线客服】或随时拨打95158。

　　●市区营业厅

　　1月28日(除夕)

　　九都路营业厅、南昌路营业厅、市府西街营业厅、景华路营业厅、启明路营业厅、伊滨区营业厅市区6个营业厅正常营业。

　　营业时间：9:00—15:00

　　1月29日—2月1日(初一至初四)

　　九都路营业厅、市府西街营业厅正常营业，其他营业厅暂停营业。

　　营业时间：9:00—15:00

　　2月2日—2月4日(初五至初七)

　　九都路营业厅、南昌路营业厅、市府西街营业厅、景华路营业厅、启明路营业厅、伊滨区营业厅市区6个营业厅正常营业。

　　营业时间：9:00—16:00

　　2月5日(初八)起

　　市区所有营业厅恢复正常营业。

　　营业时间：8:30—17:30

　　●第三方代收点

　　新装及室外拆改移服务时间为——

　　新装：1月27日(腊月二十八)—2月5日(初八)暂停，2月6日(初九)恢复。

　　室内外拆改移：1月24日(腊月二十五)—2月12日(正月十五)暂停受理，2月13日(正月十六)恢复。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 童志江）

[ 责任编辑：席倩倩 ]
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