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洛阳移动为客户手写春联筑“心”福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳移动 2025.01.22 13:29
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　　“蛇舞闹新春，携手筑‘心’福”。随着春节的临近，洛阳移动在金城寨街营业厅开展为客户写春联、送祝福活动，让传统年俗在笔墨间流淌，让客户提前感受欢快喜庆的春节氛围。

　　以真心换民心。活动现场，洛阳移动书法爱好者挥毫泼墨，为客户定制春联。前来办理业务的客户驻足忘返，纷纷自选内容，一副副寓意吉祥的春联、一个个饱含祝福的“福”字跃然纸上，送上企业对客户的臻心祝福。

　　听说国家今年对新购手机有补贴，家住关林镇的李先生专门来营业厅办理了购新机活动。办完业务，李先生在营业厅里边欣赏这传统书法的魅力，边为自己甄选了春联内容，不一会功夫，拿到春联的李先生笑得合不拢嘴：“刚办理了购机补贴，优惠了500元，又领到了自己心满意足的手写春联，移动营业厅办得好，让咱找回了过年的老味道！”

　　为装扮年味，营业厅工作人员化身新春使者，在送出这些满是墨香祝福的同时，还耐心地为客户介绍着移动的看家本领：5G如何让生活更便捷、智能宽带怎样提速家庭娱乐。前来办业务的王女士开心表示：“本来只想来交个话费，没想到还赶上这么多好事，领到了心仪的春联，办了优惠套餐，新年有个好开头！”(朱小媛)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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