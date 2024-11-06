洛阳多部门联合开展“寒冬送温暖”街面巡查行动

21日晚，在雨雪寒潮天气来临前，洛阳市民政、公安、城管、卫健等部门联合开展“寒冬送温暖”街面巡查行动，救助流浪乞讨以及临时遇困人员，确保他们温暖过冬。

21日晚，在雨雪寒潮天气来临前，洛阳市民政、公安、城管、卫健等部门联合开展“寒冬送温暖”街面巡查行动，救助流浪乞讨以及临时遇困人员，确保他们温暖过冬。

在周王城广场、牡丹桥等区域，巡查工作人员主动上前，积极劝导流浪乞讨人员及临时遇困人员前往市救助管理站接受帮助，同时，他们还对部分人员的身体状况进行了初步检查。

“生活无着的流浪乞讨人员急需社会关爱和及时救助。他们中许多人因年老、年幼，或疑似患有精神障碍、重病、残疾等原因，缺乏自我认知、表达能力和行为能力，若不及时救助，可能面临极大风险。”洛阳市救助管理站有关负责人说。

流浪乞讨人员及临时遇困人员救助作为政府兜底性民生工作，体现着党和政府对流浪乞讨困难群体的关怀和温暖。目前，洛阳市救助管理站已储备了专项救助行动所需的棉被、棉衣、棉裤等御寒物资，方便面、矿泉水等食品，并为来站的救助对象提供热饮热食、御寒衣物、站内照料等服务。

洛阳市救助管理站呼吁广大市民，如果在街头遇见流浪乞讨人员及临时遇困人员，请劝导他们到救助管理机构接受救助，这里有可口的饭菜、干净的房间、温馨的服务。尽可能帮助他们拨打110或洛阳市救助管理站24小时救助热线0379-62267164。在街头发现流浪乞讨的危重病人或疑似精神障碍患者，请您拨打120或110，让他们及时得到救治和帮助。遇到职业乞讨人员时请提高警惕，不要盲目给予资金帮助，应劝导其到救助管理机构接受救助，避免您的爱心受到欺骗。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 董华武 文/图）