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非遗焕新颜！老城区积极推动非遗跨界融合发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 11:42
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　　近日，走进位于洛阳市老城区的洛邑古城，青砖黛瓦、小桥流水，不少游客来这里赴一场“汉服之约”。拍照打卡之余，游客们还在这里近距离体验非遗文化，感受中华优秀传统文化的魅力。

　　汝阳刘毛笔、唐三彩烧制技艺、唐白瓷烧制技艺……如今，洛邑古城已进驻200余项非遗项目，丰富多彩、形式多样的非遗活态展示，让游客在认识非遗的同时，了解非遗背后的历史文化、风土人情，更为直观地感受河洛文化的魅力。

　　非物质文化遗产承载着厚重的文化记忆，是珍贵的历史遗产。近年来，老城区文旅局持续挖掘以非物质文化遗产为主的河洛文化资源，通过创造性转化、创新性发展，实现“非遗+”跨界深度融合新局面。

　　“非遗+旅游”“热”起来。老城区依托洛邑古城景区、历史文化街区，积极推动非遗项目入驻景区展演展示，丰富景区内涵。推出非遗研学游、体验游、美食游打卡路线，丰富旅游产品供给，非遗成为了老城文旅经济新热点。2024年，洛邑古城接待游客1502.7万人次，同比增长29.2%。

　　“非遗+民宿”“靓”起来。老城区积极探索“非遗进民宿”发展路径，以文化融入、非遗挖掘、氛围营造等方式，实现民宿与非遗的巧妙碰撞，形成新兴的非遗体验空间。目前已打造5家非遗民宿，民宿与剪纸、面塑等非遗项目的多位传承人达成合作协议，并定期邀请到民宿开展互动教学，满足游客体验性、个性化、多样化需求。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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