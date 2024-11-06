偃师区大口镇：改造提升环镇路 居民出行更舒心

“环镇路就像一份珍贵的‘新年礼物’，今年过年，不用再担心出门堵车了。”日前，偃师区大口镇居民李先生指着改造提升后的环镇路说。

车辆驶入改造提升后的环镇路

“环镇路就像一份珍贵的‘新年礼物’，今年过年，不用再担心出门堵车了。”日前，偃师区大口镇居民李先生指着改造提升后的环镇路说。

大口镇内龙少路、府李路横穿东西，火焦路纵贯南北与207国道相连。该镇无公害农产品闻名域内外，矿产资源丰富，旅游资源得天独厚。然而，随着经济社会的发展，途经大口镇区的大型车辆增多，路窄车多、交通不畅，成为制约大口镇经济发展的瓶颈。

大口镇居民上下班高峰期、节假日、旅游旺季等出行，也不可避免会出现堵车。

为改善镇区交通状况，大口镇积极向上级反映，多方筹措资金，改造提升环镇路。在实施过程中，该镇还将交通规划与乡村振兴、文旅发展等进行有机融合，便利产业园、周边居民出行，有效缓解镇区拥堵、改善出行条件。

“改造提升后的环镇路全长约4.2公里，路面宽6.5米，为南北走向和东西走向，与府李路、龙少路相接。”大口镇相关负责人说，近日，大口镇环镇路正式通过交工验收并通车，镇区主干道交通压力得以缓解。

一路通，百业兴。下一步，大口镇将持续把道路建设作为服务改善民生、增进民生福祉的重要抓手，让乡镇“动脉”更加畅通，为群众的生产生活提供更加便捷的出行条件。

“广大游客今年春节来大口镇游玩，可以选择环镇路，避开拥堵，开启舒心的新春之旅。”大口镇相关负责人说，这条环镇路将承载着欢声笑语，助大家驶向更加美好的未来。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 武雅倩 陈鹏飞 文/图)