昨日，市委社工部举办“暖新聚力 情满洛城”冬季送暖活动。

昨日，市委社工部举办“暖新聚力 情满洛城”冬季送暖活动。

在活动现场，市委社工部工作人员向来自新兴领域困难家庭的50名快递员、外卖配送员、网约车司机等送上米、面、油、医药箱、春联等物资，共计价值2万元。现场还组织医疗人员开展义诊活动，在严寒中送上温暖关怀。

去年以来，市委社工部通过多种方式帮助新就业群体解决实际问题，联合团市委打造39个青翼之家，开展普法宣传、就业指导，解除青年们的后顾之忧；联合市妇联推进新兴领域妇女组织建设。我市各城市区还积极建设骑手友好驿站、爱心驿站，为新就业群体提供便捷服务，使其真切感受到城市的爱与温度。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 韩旭阳 通讯员 杨君）