洛阳举办安全生产和消防安全专题培训

昨日，我市举办安全生产和消防安全专题培训，邀请省应急管理厅副厅长马天希等作专题授课。

昨日，我市举办安全生产和消防安全专题培训，邀请省应急管理厅副厅长马天希等作专题授课。

培训会上，马天希以《发挥党的优势，构建风险管理纵深防线》为题，围绕深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，结合省内外安全事故案例，从发挥思想引领优势、规划统筹优势、科技创新优势、调查研究优势、自我革命优势等方面，对着力构筑思想认识、源头安全、监测预警、风险研判、隐患查改的防线进行了详细阐释。市消防救援支队负责人以《压实法定责任、紧盯防控重点，以高水平消防安全护航经济社会高质量发展》为题，深入剖析新时代消防工作的形势任务，解读有关部门消防职责及领导干部履职要求。

本次培训以视频会议形式召开，在各县区设分会场，市安防委和市消安委组成单位负责人、各县区有关负责人等参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷）