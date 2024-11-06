洛阳市政府办公室：结对帮扶送关爱 走访慰问暖人心

昨日，市政府办公室组织党员干部到结对帮扶的栾川县北乡村、嵩县闫村，开展2025年春节送温暖帮扶暨“四个一”走访活动，为群众送去关怀和温暖，并致以新春问候和美好祝福。

昨日，市政府办公室组织党员干部到结对帮扶的栾川县北乡村、嵩县闫村，开展2025年春节送温暖帮扶暨“四个一”走访活动，为群众送去关怀和温暖，并致以新春问候和美好祝福。

在两个村，市政府办党员干部分别到结对帮扶群众家中，送上米、面、油等物品，并深入了解其子女教育、家庭收入等情况，倾听诉求，察看帮扶政策落实情况。同时，鼓励大伙在新的一年坚定信心，把日子越过越好，并表示将提供必要的帮助和支持。

近年来，在市政府办公室的持续帮扶下，北乡村逐渐建起家庭宾馆、发展林下养殖，有效增加群众收入，又筹资建设了入村主干道、伊河两岸堰坝、安全饮水等项目，提升了群众生活品质。闫村也立足自身实际，大力发展柴胡、肉牛、西瓜、香菇等特色种植养殖业，促进集体群众双增收，并实施了党群服务中心改造提升、太阳能路灯加装项目，不断提升群众幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 高豪杰)