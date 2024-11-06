河南自贸试验区第六批最佳实践案例发布 自贸区洛阳片区4项案例上榜

记者从自贸区洛阳片区获悉，近日河南自贸试验区第六批最佳实践案例发布，自贸区洛阳片区4项案例成功入选。截至目前，自贸区洛阳片区已形成231项制度创新成果，其中24项入选河南自贸试验区最佳实践案例。

记者从自贸区洛阳片区获悉，近日河南自贸试验区第六批最佳实践案例发布，自贸区洛阳片区4项案例成功入选。截至目前，自贸区洛阳片区已形成231项制度创新成果，其中24项入选河南自贸试验区最佳实践案例。

在外汇便利化改革方面，自贸区洛阳片区实施“银行外汇展业全流程改革”，依托国家外汇管理局银行外汇展业试点建设，跨部门多维度采集海关、税务、市场监管等涉企数据，将外汇业务管理从聚焦事中审查，拓展至事前、事中、事后全流程管理，进一步提升了跨境贸易和投融资便利化水平。

在知识产权方面，自贸区洛阳片区“构建‘三评一审’专利运营模式打通高校‘沉睡’专利堵点”，解决了高校专利技术难以贴近企业需求的难题，为高校科技成果转化与产业化树立了标杆。该项案例成功入选国家知识产权局促进专利产业化十大优秀案例，在全国复制推广。

在国企改革方面，自贸区洛阳片区“探索国有企业新型经营责任制”，打破传统选人用人、激励约束机制束缚，探索出国有企业新型经营责任制的一条新路，推动市属国企市场化经营机制不断健全，干事创业氛围日益浓厚，活力动力明显增强。

在政务服务方面，自贸区洛阳片区实施“食品、药品、医疗器械‘一件事、一窗办’改革”，通过清单梳理、流程再造、业务融合，实现多部门业务协同高效并联审批。“开办食品加工厂一件事”“药品生产企业变更一件事”办理时限由30个工作日压缩至10个工作日，申请材料压缩40%以上，助力企业办事更加快捷。

未来，自贸区洛阳片区将继续深入实施自贸试验区提升战略，积极对标国际高标准经贸规则，全面提升片区制度创新能力、对外开放能力和产业综合实力，进一步建设国际智能制造合作示范区和“一带一路”双向开放新高地。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 黄冬毅)