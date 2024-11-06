金龙归海欣迎岁，灵蛇舞春开太平。在中国古代神话中，盘古是开天辟地的神，而伏羲和女娲被认为是人类的始祖。盘古、伏羲和女娲，通常被描绘为半龙半蛇或半人半蛇的形象。这种形象的来源可以追溯到古代中国对蛇的崇拜，蛇被视为智慧和生命力的象征。

金龙归海欣迎岁，灵蛇舞春开太平。在中国古代神话中，盘古是开天辟地的神，而伏羲和女娲被认为是人类的始祖。盘古、伏羲和女娲，通常被描绘为半龙半蛇或半人半蛇的形象。这种形象的来源可以追溯到古代中国对蛇的崇拜，蛇被视为智慧和生命力的象征。

盘古开天话龙蛇

盘古，又称盘古氏、混沌氏，是中国传说中开天辟地创造人类世界的始祖。盘古开天的记载最早见于三国时期吴国徐整编著的《三五历纪》《五运历年纪》中。南梁任昉撰的《述异记》，称盘古身体化为天地各物。《古小说钩沉》辑的《玄中记》亦有类似记载。

《三五历纪》说，很久很久以前，天和地还没有分开，宇宙混沌一片。有个叫盘古的巨人，在这混沌之中一直睡了一万八千年。有一天，盘古突然醒了。他见周围一片漆黑，就抡起大斧头，朝眼前的黑暗猛劈过去。只听一声巨响，混沌一片的东西渐渐分开了，轻而清的东西，缓缓上升，变成了天；重而浊的东西，慢慢下降，变成了地。

《五运历年纪》说：“盘古之君，龙首蛇身，嘘为风雨，吹为雷电，开目为昼，闭目为夜。死后骨节为山林，体为江海，血为淮渎，毛发为草木。”

盘古的龙首蛇身形象，与古代中国人对于龙蛇的崇拜有关。龙为蛇象，即蛇乃龙的原生形象。最早龙的形象，就是一条大蛇，甲骨文、金文中所见的“龙”字就是如此。龙在中国文化中是强大的象征，代表着权力和尊贵。而蛇则与生殖崇拜有关，象征着生命的延续和繁荣。盘古的这种形象可能是古人将自然界中的龙和蛇的特性结合起来，创造出来的理想化形象。

《述异记》载：“今南海有盘古墓，亘三百余里，俗云后人追葬盘古氏之魂也。”

南海之名，初见于《吕氏春秋·本味》引《伊尹书》：“饭之美者：玄山之禾，不周之粟，阳山之穄，南海之秬。”南海，就是汝海，即汝河。《文选·枚乘》：“既登景夷之台，南望荆山，北望汝海。”李善注：“汝水出鲁阳山东，北入淮海。汝称海，大言之也。”

华胥感蛇而孕生伏羲

孟津西部的宜苏山是中华始祖华胥的故都，过大年、春节祭祖的风俗都发源于这里。

华胥氏，也称华胥、赫胥、赫苏，她是中国上古时期母系氏族社会杰出的部落女首领。华胥部族活动在宜苏山，古文献中有明确记载。清嘉庆《孟津县志》卷一《沿革考》云：“上古为赫苏氏之都。赫苏，是为赫胥。《路史》曰：‘赫苏氏之为治也，光曜赫奕而隆名。有不居而自况，九洛泰定，爰脱洒于潜山。’今津之西境有潜亭山，苏山其故墟也。”潜山、潜亭山、苏山，皆指的是孟津宜苏山。

宜苏山周边泉水丰富，汇聚成湖，称华胥渊。这里是瀍水和滽滽水的源头，瀍水东南流入洛河，滽滽水北流入黄河。《路史·后记》引《宝椟记》说：“帝女游于华胥之渊，感蛇而孕，十三年生庖牺。”庖牺，即包羲、伏羲、羲皇，三皇之首。

《拾遗记》卷二载：“蛇身之神，即羲皇(伏羲)也。”闻一多曾指出，伏羲是以大蛇为图腾的氏族首领。在伏羲部落中有飞龙氏、潜龙氏、居龙氏、降龙氏、土龙氏、水龙氏、赤龙氏、青龙氏、白龙氏、黑龙氏、黄龙氏等11个氏族，它们可能是以各种蛇为其图腾的氏族。

女娲是华胥氏之女，她的形象呢？《楚辞·天问》：“女娲有体，孰制匠之？”王逸注：“女娲人头蛇身，一日七十七化。”其子王延寿《鲁灵光殿赋》亦云：“伏羲鳞身，女娲蛇躯。”

上古时期人们信仰蛇神，尊蛇为始祖神，这在很多上古神话传说中都有所体现。《山海经·海外西经》说：“穷山在其(轩辕国)北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北，其丘方，四蛇相绕。”这段描述表明轩辕之丘位于轩辕国的北面，是一个方形的土丘，有四条蛇围绕着它。

沙丘古冢藏古画

20世纪50年代末60年代初，新疆吐鲁番盆地高昌故城附近地区的阿斯塔那古墓群——哈拉和卓古墓群，出土了数十幅伏義女娲图，描绘的均是伏羲女娲人首蛇身、相拥交媾的场景。

在伏義女娲图中，他们二人相拥遨游在日月苍穹之间，阴阳交合，象征着新生和希望。而人们将伏羲女娲图安放在墓室中，则表达着对超越生死、追求长生的祈愿。

这些墓葬建于麴(qū)氏高昌和唐代西州时期，一般为夫妻合葬墓，可见在当时，这是一种普遍流行的丧葬习俗。随葬的伏羲女娲图大多被钉在墓室顶部，刚好在仰面而卧的死者目之所及处，还有一些是折叠后放在死者身旁。

这些图像构图奇特，寓意深奥，充满神秘色彩，伏義和女娲的形象大体相同：人首蛇身，蛇尾交错缠绕，各举起一手臂，女娲右手执规，伏義左手执矩，二人微微侧身看向对方。规和矩代表着天地间万物演化的规则，表明伏義和女娲不仅在制定客观世界的标准，也在规范人世间的行为准则。二人周围是浩瀚的星空，日在伏義、女娲的头顶，月在二人缠绕的尾巴之下，日月之间以各种星象连接。

哈拉和卓古墓群出土了一幅伏義女娲图，基本特征与其他的伏義女娲图类似。该图中伏義、女娲皆身着宽大服饰，二人白发慈颜，彼此搂腰，相对而笑，神态自然而神圣，似在翩翩起舞。女娲身穿红袍，伏義身穿黑袍，他们的面容及服饰都有当时新疆地区的民族特色。下半身蛇尾交缠，蛇尾上有红、黑、白等线条交错。伏義、女娲头顶是太阳，太阳上绘有三足鸟，蛇尾下绘有月亮，月亮上面绘有玉兔、蟾蜍和桂树。画作的笔法柔和舒缓，色彩较为单调，日月星辰的点缀既可以使画面充满了奇幻旷远之感，又可以使伏義、女娲作为人类始祖的形象散发出神秘光彩和神圣光辉。

缘于繁衍生息的共同祈愿，伏義、女娲演化为艺术形象是在两汉之际，盛行于中原地区，出土的许多汉代面像砖、画像石、棺木中都有伏義、女娲的身影。

以伏義女娲图为随葬品的这种习俗，应是在两晋时代的动乱中，随着逃亡到西域的河洛先民而传播到高昌地区。他们将这象征着繁衍和新生的伏義女娲图带到他乡，实现了河洛丧葬习俗和西域丧葬习俗的交融。

伏義女娲图，又称伏義女娲交尾图，因为主要特征是蛇身交尾。蛇是一种爬行动物，有冬眠的习惯。蛇出洞穴活动的季节，正是春暖花开寻偶的时节。这时人们见到的蛇又多为正在寻偶的或正在交尾的蛇，而见到这种蛇，又被视为吉祥的预兆。因此，交尾蛇就被人们当作人类自己兴旺发达的标志，自然而然地将它作为生殖的图腾象征。

特别珍贵的是，这些墓葬出土了大批文书，即著名的吐鲁番文书，许多历史之谜在这些文书中得到破解。

贞观十四年(公元640年)八月，高昌为唐所灭。出土文献证实，高昌王室及其豪右确实于贞观十七年(公元643年)至十八年(公元644年)从西州出发，到达东都洛阳，朝觐了唐太宗，后被安置于洛阳。

1964年，阿斯塔那5号墓和24号墓出土的唐贞观二十年(公元646年)以后的家信，有助我们了解入洛高昌国君及其豪右的地位沉浮、经济生活状况和唐王朝的移民政策等问题。

这些家信有：赵义深自洛州致西州阿婆家信两封；麴连、武通家信一封；李贺子上阿郎、阿婆信四封。它们均是寄自洛州(洛阳)的家信。

龙门石窟的造像题记中也发现了高昌移民的踪迹，如敬善寺的“高昌张安”、石牛溪北的“高昌张口”等均系高昌移民留下的题记。假如不是吐鲁番文书的出土，高昌移民的归宿永远是个谜。（郑贞富）